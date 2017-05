Otto Mannisentie on värjäytynyt punaiseksi uuden hautausmaan kohdilla. Tielle on tippunut kuormasta jotakin punaista ainetta, mahdollisesti punamultaa tai hienojakoista tiilimursketta. Otto Mannisentien toinen ajokaista on värjäytynyt punaiseksi useiden metrien matkalla uuden hautausmaan kohdilta. Väri tarttuu yliajaessa autojen maalipintoihin, joten punaisen tien kohdalla kannattaa hiljentää vauhtia.