Kangasniemeläisten hoito kokeneissa käsissä

Potilaiden hoito Kangasniemen hyvinvointikeskuksessa on kokeneissa käsissä. Ylilääkäri Timo Savolainen on tullut kangasniemeläisille tutuksi jo vuonna 1981. Vuonna 1990 hän lähti erikoistumisjaksolleen, mutta palasi Kangasniemelle ylilääkäriksi vuonna 2004.

Nyt Savolaisen rinnalla työskentelee toinenkin ”vanha parta”, joka on kangasniemeläisille hyvin tuttu. Vuosina 1987-2004 Kangasniemellä ylilääkärinä työskennellyt Ahti Tiusanen on on nyt tullut takaisin paikkakunnalle. Mäntsälässä vietettyjen työvuosien aikana hän ei päässyt täysin vieraantumaan Kangasniemestä. Siitä on pitänyt huolen kesämökki Soukkiolla.

– Viime syksynä, kun kesälääkärit läksivät, oli tarvetta lääkäreille. Silloin soitin vanhan kaartin läpi ja onnistuin houkuttelemaan Ahtin tänne. Ensin hän vähän empi, mutta totesi sitten, että voisi tulla tänne opettelemaan tämän meidän uuden tietojärjestelmämme, kertoo Savolainen.

Paikkakunnan lääkärien kolmaskin mies, Janis Leikums, on varsin kokenut, vaikka kokemusta Kangasniemeltä onkin vasta viitisen kuukautta. Hän on valmistunut lääkäriksi vuonna 1986. Suomessa latvialaissyntyinen Leikums on asunut viisi vuotta.

Kangasniemelle Leikums päätyi, kun täällä oli viime syksynä avoinna kaksikin lääkärin virkaa. Kokenut traumatologi ja ortopedi päätti hakea virkaa ja tuli valituksi.

– Tämä on minulle ensimmäinen kerta, kun olen töissä terveyskeskuslääkärinä, sanoo Leikums.

Kangasniemeläisiin hän on onnistunut tekemään jo lähtemättömän vaikutuksen. Savolaisen mukaan potilailta on tullut uudesta lääkäristä runsaasti positiivista palautetta.

Kangasniemen lääkäritilanne onkin tällä hetkellä hyvä ja hoitoon pääsee joustavasti. Vaikka potilaat saavat hyvää hoitoa ja kokeneella lääkärikolmikolla on hyvä yhteishenki, ei vuoden alussa toteutunut suuri sote-muutos ole tuonut mukanaan pelkästään positiivisia asioita.

– Kyllä tässä vahvasti siltä tuntuu, että ylilääkäriltä on viety valtaa, mutta ei vastuuta. Suorat vaikutusmahdollisuudet asioihin ovat nyt aiempaa vähäisemmät, arvioi Savolainen.

– Monet asiat ovat siirtyneet ratkottaviksi paikallista porrasta ylemmäksi. Kun päätökset tehdään kauempana, tehdään ne yleensä myös hitaammin. Esimerkiksi meiltä puuttuu tällä hetkellä jalkojenhoitaja. Hoitajan työsopimus päättyi, mutta vieläkään ei ole saatu uutta sopimusta.

Jos Savolainen saisi päättää, olisi Kangasniemellä myös toimivammat kuvantamispalvelut. Nykyisellään käytettävissä on röntgenhoitaja vain yhtenä päivänä viikossa.

– Janis Leikums on kokenut traumatologi ja ortopedi. Jos kuvantamispalvelut toimisivat paremmin, voitaisiin mm. monia murtumia ja muita vammoja hoitaa täällä omin voimin nopeasti ja tehokkaasti. Nyt kuvien puutteen vuoksi joudutaan potilaita kuljettamaan kuvattavaksi ja hoitoon Mikkeliin. Jos röntgenhoitajaa voitaisiin käyttää enemmän, säästettäisiin varmasti kustannuksissa, sanoo Savolainen.