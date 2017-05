Kuoroille ja Suomelle sata täyteen

Suomi täyttää tänä vuonna 100, Kangasniemen Mieslaulajat ja naiskuoro Niemettäret yhteensä saman verran. Miehillä tulee täyteen 60 lauluvuotta, naisilla 40. Juhlan kunniaksi kuorot järjestävät tänään sunnuntaina konsertin, jossa yleisölle tarjotaan kummankin kuoron omaa ohjelmistoa ja yhteisvoimin harjoiteltuja sekakuorolauluja.

Konsertin teosten säveltäjälista kertoo, että yleisölle tarjoillaan monipuolinen kokonaisuus. Mukana on teoksia mm. Sibeliukselta, Kuoppamäeltä, Madetojalta, Junnu Vainiolta, Chydeniukselta, Hannikaiselta…

Tuttuja klassikoita ja kevyempää menoa. Varmasti löytyy jokaiselle jotakin.

Järjestelyitä touhuava Antti Aalto ei keskity pelkästään musiikkiin. Hän haluaa varmistaa, että yhteistyökumppanina järjestelyissä häärivä Puula-Partio saa myös huomiota.

– Puula-Partio järjestää kahvitarjoilun ennen konserttia. Saisiko jutun yhteyteen maininnan, että ihmiset tulisivat joukolla paikalle jo klo 14, jolloin kahvitarjoilu alkaa. Tuotto menee tärkeään kohteeseen, partiolaisten hyväksi, toivoo Aalto.

Kuoroja johtaa kansalaisopiston musiikinopettaja Sakari Ainali. Mieslaulajat ja Niemettäret ovat hänen näpeissään nyt toista vuotta. Ainali otti ohjat kuoroja 1990-luvun puolivälin tienoilta johtaneen Küllike Vaatmannin jälkeen.

Mieslaulajia ja Niemettäriä Ainali kehuu aktiivisiksi, itsellisiksi, yhdistyspohjaisiksi kuoroiksi, joilla on vahva toiminnallinen näkemys ja historia.

– Kummassakin kuorossa on ahkeraa porukkaa, jotka käyvät säännöllisesti kerran viikossa harjoituksissa. Perusilme on iloinen ja positiivinen. Kummallakin kuorolla on aidosti halu oppia uutta ja kyky haastaa itsensä. Vaikka takana on monilla jopa useita kymmeniä harrastuksen vuosia, on joukoilla jatkuva halu uudistua.

– Hienoa on se, että kuorot pystyvät tekemään saumatonta yhteistyötä. Voimat yhdistämällä saamme kokoon hyvän sekakuoron. Yhteiskonsertteihin tuo hyvää sävyä ja monipuolisuutta se, että voimme esiintyä mieskuorona, naiskuorona ja sekakuorona.

Kangasniemen Mieslaulajat 60, Niemettäret 40 ja Suomi 100. Juhlakonsertti Kangasniemi-salissa su 7.5. klo 15. Kahvitarjoilu alkaa klo 14 (tuotto Puula-Partiolle). Liput 10 e.