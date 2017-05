Vuosisadan uudistus vesialueilla

Etelä-Savossa on käynnissä uudistus vesialueiden pienten omistusten laajentamiseksi. Koko Puulalle on muodostumassa viisi osakaskuntaa aikaisempien yli 200 omistusyksikön sijaan. Alueella jo yhdistyneet Hirvensalmen, Itä- ja Länsi-Puulan osakaskunnat ovat toimineet muutaman vuoden. Kalastajat, harrastajat sekä vesien ja rantamaiden omistajat ovat uudistuksessa voittaneita. Uudistuksella on saatu isommat vesialueet kalastukselle ja arvonnousua maanomistajille.

Parhaillaan on menossa keskisen Puulan osakaskuntien yhdistämiskokoukset. Kesällä alkavat Synsiön seudun ja Puulan pohjoisosien vastaavat. Hankkeen rahoitus hoituu pääasiassa julkisin varoin.

Tulevaisuudessa osakaskuntien tehtävä on aikaisempaa merkittävämpi myös vesialueiden hoitajana. Menneinä vuosina pienimmät osakaskunnat jäivät toimimattomiksi, muut istuttivat jossain määrin kalanpoikasia ja myönsivät pyydysmerkkejä. Resurssitkaan eivät kaikilla muuhun riittäneet. Tulevaisuudessa osakaskunnat joutuvat ottamaan vastuuta istutusten lisäksi vesistöjen kunnostuksista ja ylläpidosta. Siihen ne myös pystyvät kasvavien tulojensa ansiosta. Kirkonkylän lähivesillä Salmenkylän osakaskunta on jo vuosia näin toiminutkin.

Kangasniemen peruskoulussa on aktiivisesti innostettu oppilaita sekä kalastukseen että kalankäsittelyyn. Koulun ja kalakerhojen toiminta on erinomaista lähiruuan pr-työtä. Tavoite, jonka mukaan jokainen peruskoulun käynyt osaa laittaa ruuaksi ainakin Puulan muikkua, on toteutumassa. Yleisesti kalastuksen suosio on kuitenkin laskemassa. Väestön määrän lasku on vähentänyt myös kalastajien määrää. Kalastuksen suosion laskuun eivät osakaskunnatkaan ole olleet syyttömiä. Vesialueiden pirstonaiset rajat eivät aina ole olleet yleisessä tiedossa. Myös tieto siitä, mistä millekin alueelle pyydysmerkkejä saisi, on joskus ollut kiven alla.

Osakaskuntien yhdistymisten jälkeen ainakaan pyydysmerkkien saanti ei tuottane ongelmaa. Ostajien lisäksi myyjien työ helpottuu, kun arpominen osakaskuntien rajoista jää historiaan. Lähitulevaisuudessa merkit voitaneen hankkia myös sähköisesti suoraan internetistä.

Puulan kalastusalue ja Puulan uistelijat haluavat osaltaan lisätä tietoa vesialueista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Ajankohtaista tietoa on saatavissa Kangasniemen kesän avauksessa lauantaina 6.5.2017 klo 9-13 Puulan upealla ja ainoalla rantatorilla.