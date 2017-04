Urheilu- ja liikuntaseuroille avustuksia 20500 euroa

Kunta jakoi perusavustuksia liikuntaseuroille yhteensä 20500 euroa. Suurimman avustussumman eli 7500 euroa sai Kangasniemen Palloilijat. Kangasniemen Kalskeen avustuksen suuruus on 6000 euroa. 1500 euron suuruisen avustuksen sai Puulan Kunto ja Kamppailu. 1000 euron suuruiset avustukset kunta myönsi Autoliitto Kangasniemen osastolle, Kangasniemen Budoseura Katanalle, Kangasniemen Kurlinki ry:lle ja PuulaGolf ry:lle. Puulan Kävijöitä kunta avustaa 800 eurolla ja Kangasniemen Naisvoimistelijoita 700 euron suuruisella avustuksella. Kunta on varannut liikuntatoimen avustuksiin 18500 euroa ja lisäksi jaettavana on 5000 euron suuruinen lisäraha, jonka Tehomet Oy maksaa kunnan jäähallin nimeämisestä Tehomet Areenaksi.

Nyt kunta jakoi perusavustusta 20 500, joten myöhemmin kohdeavustuksina jaettavaksi jäi 3000 euroa. Avustuksista päätti sivistyslautakunta.