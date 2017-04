Kunta vaatii Harvelia paikkaamaan urakoitaan

Taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneen ja yrityssaneeraukseen hakeutuneen Harvel Oy:n ja Kangasniemen kunnan välillä on selvittämättömiä asioita. Kunnanhallitus nosti ongelmat esiin maanantaina ja päätti vaatia Harvelilta toimia sotkujen selvittämiseksi.

Takojantie ja Sorvikuja Lapaskankaalla ovat Harvel Oy:n jäljiltä vielä kesken, vaikka urakan vastaanottotarkastus tehtiin tammikuussa 2015. Lisäksi Ramboll Finland Oy:n tarkastuksissa on havaittu tien urakkasuorituksessa virheitä ja puutteita. Puutelistalla on myös teiden takuuaikainen vakuus, jota Harvel Oy ei ole toimittanut, vaikka sitä on vaadittu jo oikeusteitsekin. Kunnanhallitus päätti antaa Harvelille aikaa 15.5. asti käynnistää tien korjaustyöt. Ellei Harvel hoida korjaustöitä vaaditusti, ne teetetään toisella urakoitsijalla ja kustannukset pyritään perimään Harvelilta.

Kunnanhallitus keskusteli myös kunnan Harvel Kiinteistöt Oy:lle myöntämästä 400 000 euron pankkitakauksesta, joka uhkaa nyt langeta kunnan maksettavaksi. Pankki on ilmoittanut takaajalle, että Harvelin maksut ovat viivästyneet jo usean kuukauden ajalta. Takaussumma on peräisin Ankkurimarketin rakennushankkeesta. Rakennuksen 1,2 miljoonan euron kustannukset rahoitettiin Harvel Oy:n 400 000 euron pääomalainalla ja 800 000 euron pankkilainalla, josta kunta takasi 400 000. Kunnan takauksen vastavakuutena on yhteensä 600 000 euron arvosta panttikirjoja. Panttivelkakirjat ovat rasitustodistuksen mukaan ensisijaisjärjestyksessä toisena pankille luovutettujen 600 000 euron panttivelkakirjojen jälkeen.