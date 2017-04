Virheellisyyksiä

Minua on viime aikoina mietityttänyt suomalaisille tyypillinen luonteenpiirre: tunnollisuus. Elävä elämä on jälleen kerran tuonut eteeni hyvässä tai huonossa mielessä esimerkillisiä ihmisiä, joita tarkkailemalla sain ymmärtää kansamme käyttäytymistä ja sen syitä. Mielessäni pyöri kovasti aihe: virheiden tekeminen. Ja siitä kumpusi seuraavanlaisia ajatuksia samalla, kun vanhat ajattelutavat poistuivat. Esimerkkinä käytän paljon koulumaailmaa, sillä se on elämäntilannettani lähimmin vastaava aihe.

Ihan tosissaan luulin, että esimerkiksi hyvä oppiminen tarkoittaa sitä, että välttää virheitä. Kunhan pysyy vauhdissa mukana, on hyvä oppija. Sitten huomasin, että eihän siinä opi yhtään mitään! Jos perustaa oppimisensa tai vaikkapa koko elämänsä sen varaan, että yrittää olla tekemättä virheitä, elää alituisessa pelossa.

Kouluissa ilman stipendejä jäävät ne oppilaat, jotka eivät ole keskiarvoltaan parhaita, mutta ovat saattaneet parantaa suoritustaan huomattavasti eniten. Kumpi siis onkaan oppimista? Se, että taso pysyy aina samana, vai että ylittää itsensä? Tätä ongelmaa on puitu jo opettajien keskuudessa, mutta koska ratkaisua siihen ei vielä ole tullut, olkoon se ongelma, josta on lupa muistuttaa.



Nämä jo valmiiksi helposti oppivat ja terävät opiskelijat, jotka juoksevat koulutehtävien läpi tehokkaammin kuin muut, eivät tarvitse lisätehtäviä. He tarvitsevat vaikeampia tehtäviä, sillä ei heitäkään kuulu jättää huomioimatta vain siksi, että he ovat hyviä. Kukaan ei opi, jos ei ole haasteita. Rima kuuluu ylittää, ei sen läpi voi kävellä. Se on kaiken järjen vastaista! Se, jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan.

Haluan tähän yhteyteen nostaa esille sen, mitä voi seurata siitä, että saa aina vain kehuja ja hyvää palautetta. Lapselle on täysin tervettä huomata jo nuorena, ettei hän pysty ihan kaikkeen olemalla pelkästään lahjakas. Mitä aikaisemmin sen tajuaa turvallisessa ympäristössä, sitä helpommaksi elämä tulee.

Vedän vapaa-ajallani lasten kerhoa, ja olen huomannut, että moni kiltti lapsi kärsii epäonnistumisista suunnattoman paljon. Oppiminen edellyttää ennen kaikkea nöyryyttä. Uutta tietoa ei ole valmis ottamaan vastaan, ellei rakenna sen päälle tai jopa hylkää vanhaa. Jos ei jokainen saa vähintään kerran elämässään epäonnistua tai saada nuhtelevaa palautetta, ylpeys ei koskaan murru, ja luonteesta kasvaa vino.

Koska Suomi on pitkälti perustettu sääntöyhteiskuntapohjalle, on oikein tekemistä arvostettu aina, ja syvällä sisimmässään monet suomalaiset pelkäävätkin sosiaalista painetta tarkasta sääntöjen noudattamisesta, vaikkei se ulospäin näkyisikään.

Me olemme kansana kovin itsetietoisia ja tunnollisia mitä tulee järjestyssääntöihin. Klassisena esimerkkinä mainittakoon, ettei kukaan tahdo ylittää tietä punaisten valojen palaessa, vaikkei autoja näy lähimailla. Tarkan kurin ja kunnioituksen ansiosta Suomesta on tullut maailman silmissä yksi rehellisimmistä kansoista, mutta samalla se on kierinyt toiseen ääripäähän: lakihenkisyyteen, joka puolestaan johtaa helposti ylpeyteen ja itseriittoisuuteen.

Tahdonkin muistuttaa vapaudesta, joka tulee sen jälkeen, kun on valmis vastaanottamaan rakentavaa palautetta ja oppimaan omista sekä muiden virheistä. En tarkoita, että kaikki voivat alkaa kapinoida oikein tekemistä vastaan – niinkin on varmasti tehty – vaan sitä, että vapautamme itsemme ja toisemme kyttäämästä virheitä.

Aikuiset osaavat sen ehkä jopa taitavammin kuin lapset ja nuoret: virheiden kyttäämisen ja niistä huomauttelemisen. Virheet ovat sitä varten, että huomaamme, ettemme olleet ihan oikeilla jäljillä, ja niiden on tarkoitus kasvattaa.

Ja siinä vaiheessa, kun alkaa välttää tai pelätä virheitä, on jo tehnyt suurimman virheen.