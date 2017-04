Ryntäys uuteen kirjastoon

Uusi yläkoulu, kirjasto ja liikuntasali ovat toimineet neljä kuukautta. Kokemukset osoittavat, että kangasniemeläiset ovat ottaneet tilat avosylin vastaan ja suorastaan tungeksivat Kankaistentien monitoimitaloon.

Selvimmin suosio näkyy kirjaston kävijä- ja lainausmäärissä. Ne ovat kohonneet reippaasti. Kävijöitä on tänä vuonna ollut jo 17 000. Aukiolopäivää kohti laskien määrä tekee reilut 150 kävijää eli varsin tiuhaan kirjaston ovi on käynyt.

Käyntien lisääntyminen oli toki odotettavissa, siirtyihän kirjasto tammikuussa aivan yläkoulun ja lukion kupeeseen. Nuoria halutaan totuttaa kirjaston ja sen tarjoamien tietolähteiden ja -palvelujen käyttöön, joten muun muassa välitunneilla kirjastossa parveilevat koululaiset ovat lämpimästi tervetulleita. Kirjasto – kuten myös liikuntasali ja koulun tilat – on rakennettu kaikenikäisiä kuntalaisia varten.

Kirjaston osalta samaa noususuuntaa todistavat myös lainausmäärät. Ne ovat lisääntyneet alkuvuonna sellaista tahtia, että kirjastotoimenjohtaja Sisko Mäkikangas arvioi lainausten yltävän tänä vuonna jopa 120 000:een. Se olisi noin 60 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, jolloin lainauksia tehtiin yhteensä 75 000.

Vuosikausia väistötiloissa toiminut kirjasto on uuden rakennuksen myötä saamassa toiminnassa kokonaan uuden vaihteen päälle. Henkilökunta on pohtinut, mitä nykyaikainen kirjasto voi tarjota. Jo tässä vaiheessa näyttää, että paljon.

Lehtilukusalin ovi on huhtikuun alusta lähtien avattu kirjaston aukiolopäivinä kello 8, vaikka varsinainen kirjaston aukioloaika alkaa kahta tuntia myöhemmin. Ovesta pääsee sisään ilman erillisiä kirjautumista tai pin-koodia.

Lehtilukusalin omatoimikäyttö on kokeilu, jonka avulla kirjasto tutkii mahdollisuutta ulottaa omatoimikäyttö koskemaan myöhemmin koko kirjastoa.

Uudessa kirjastossa on ryhmähuone, jota esimerkiksi yhdistykset voivat varata kokouksia varten. Pelihuonetta varten kirjastossa on tilat, mutta sen käyttöönottoa vielä suunnitellaan. Liikuntavälineitä voi lainata tällä tietoa syksystä lähtien.

Kirjaston monitoimikäyttöä on sekin, että kirjasto välittää kuntalaisten ja kesäasukkaiden asiakirjoja kunnantalon kesäkiinniolon aikana.

Vuonna 1849 perustettu Kangasniemen kirjasto on yksi Suomen vanhimpia lainakirjastoja. Se perustettiin aikanaan tarpeeseen. Uuden kirjaston vastaanotto osoittaa, että uusiutunut ja uusiutuva kirjasto on edelleen tervetullut ja vastaa asukkaiden tarpeisiin.