Puulaakin tontin vuokrausta ei jatketa

Rantatori on ollut jo pitkään Kangasniemen keskeinen kehittämiskohde. Kiveystä ja valaistusta on uusittu ja alueelle on saatu hirsinen infomökki. Alueen kehittämisen esteeksi on kuitenkin muodostunut Puulaakin ravintolakiinteistö, joka nurkat repsottavat sen verran, että kiireellinen remontti olisi jo tarpeen. Kiinteistön omistava Sylvester Kankava ei ole rakennuksen kunnossapidosta toivotulla tavalla huolehtinut.

Noin 800 neliön määräala, jolla ravintolarakennus sijaitsee, on kunnan omistuksessa. Vuoden 2004 alusta lähtien tontti on ollut vuokrattuna Kankavalle. Määräaikainen 15 vuoden vuokrasopimus päättyy ensi vuoden lopussa.

Jos Rantatorin ilmettä halutaan kohentaa, ei Puulaakin tilanne voi kunnanhallituksen käsityksen mukaan jatkua ennallaan. Hallitus päättikin, että vuokrasopimusta Kankavan kanssa ei enää jatketa. Lisäksi hallitus valtuutti kunnanjohtajan neuvottelemaan Kankavan kanssa ravintolakiinteistön lunastamisesta kunnan haltuun.

Kankava on vuokrannut ravintolakiinteistön Esa Mäkiselle, joka on pyörittänyt Puulaakin ravintolatoimintaa. Mäkinen on edelleen halukas jatkamaan toimintaa. Kunnanhallitus arvioi, että kiinteistön siirtyminen kunnan haltuun avaisi paremmin tien kiinteistön kehittämiselle ja ravintolatoiminnan jatkumiselle.