Osuuspankki täydensi hallitustaan

Kangasniemen osuuspankki on täydentänyt hallitustaan kahdella henkilöllä. Hallintoneuvosto valitsi hallitukseen Teuvo Pulliaisen ja Sauli Partin, jotka näin palasivat hallituksen kokoonpanoon. He kuuluivat edelliseen hallitukseen, jonka kaikki jäsenet yllättäen erosivat aiemmin talvella.

Hallituksessa on nyt 6 jäsentä entisen 4:n sijasta. Puheenjohtajana uudessa hallituksessa toimii Seppo Laitinen ja varapuheenjohtajana Leena Sippo. Kokoonpanoon kuuluvat myös Veijo Suuronen ja Seppo Lappalainen.

Kangasniemen osuuspankki on viime vuosina etsinyt ja pyrkinyt löytämään oman tiensä fuusioituvassa pankkimaailmassa. Pankki on vakavarainen ja sen palvelut halutaan turvata. Etelä-Savon tuoreessa pankkisulautumisessa Kangasniemi jättäytyi laajentuvan Suur-Savon Op:n ulkopuolelle.

Viime aikojen julkinen keskustelu on kohdistunut nimenomaan pankin hallintoon.

– Pankin sisäinen arki on hoidettu tismalleen niin kuin ennenkin, yhtä tunnollisesti ja vastuullisesti kuin tähänkin asti, vakuuttaa toimitusjohtaja Leo Pakkanen.