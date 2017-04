Teiden huono kunto koettelee

Jokainen tiellä liikkuva sen näkee. Kangasniemen kautta kulkevat päätiet ovat kehnossa kunnossa.

Päällysteissä on reikiä, uria, halkeamia, painumia ja kohoumia. Kaikkia niitä vaurioita, joita paljastuu keväällä hankalan talven jäljiltä.

Erona on vain se, että vauriot ovat laajoja ja niitä on todella on paljon.

Kangasniemen poikkeuksellisen kehnon tilanteen myönsi myös muun muassa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylläpitovastaava Kimmo Tiikkainen Ylen haastattelussa kuukausi sitten. – Huonokuntoisia päällysteitä on muuallakin, mutta noin huonokuntoisia päällysteitä valtatiellä ei missään muualla Itä-Suomessa ole, hän arvioi.

Vaurioiden syntymekanismi tunnetaan. Kun lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin koko talven ja taivaalta sataa vettä ja räntää, tienpinnat sulavat ja jäätyvät toistuvasti. Varsinkin siellä, jossa tienpintaa ei pidetä sulana suolan avulla. Halkeamiin painunut vesi murentaa pintaa aiheuttaen reikiä ja leventäen halkeamia.

Päättynyt talvi ei ollut tienpidon kannalta ensimmäinen tätä lajia. Huonoja talvia on seurannut jo useita peräkkäin.

Ongelma on siinä, että Kangasniemellä valtio ei ole talvien välissä korjannut teitä. Tiet ovat pysyneet kuoppaisina läpi kesän seuraavaan talventuloon saakka. Niin kierre on jatkunut ja vahvistunut.

Tosin tänä keväänä tehtiin hätäapuna paikkakorjauksia pahimmille osuuksille vielä talven aikana. Apu jäi lyhytaikaiseksi, sillä lapioitu öljysora ei pysynyt pitkään kuopissa, vaan lensi sulamisvesien mukana pientareelle.

Eikä paikkailu ei enää auta. Päällyste on uusittava kokonaan.

ELY-keskus ei ole voinut luvata tilanteeseen nopeaa parannusta. Valtio ei ole myöntänyt kunnossapitoon sitä määrää rahaa kuin on haettu. Kuitenkin kustannustaso on kaiken aikaa noussut ja päällysteiden korjausvelka on kasvanut.

Tässä vaiheessa Kangasniemen kunnan, yritysten, kauppakamarin ja kuljetusyrittäjien yhdistys Skal:n yhdessä puuhaama kannanotto laajoine kyselyineen on todella paikallaan. Tässä vaiheessa kaivataan esiintuloa, jossa tuodaan esille paitsi Mikkelin–Jyväskylän valtatien, Joutsantien, Pieksämäentien ja Toivakantien huono kunto, myös sen vaikutukset elinkeinoelämälle.

Kuten kunnan elinkeinoasiamies oheisessa kolumnissaan kirjoittaa, jokainen kuntalainen, alueella liikkuva, vapaa-ajan asukas, ammattiautoilija ja yrittäjä voi nyt vaikuttaa asiaan vastaamalla kyselyyn.