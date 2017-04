Kunnostustarpeita

Kunnassa on parhaillaan käynnissä kaksi tärkeää kehittämisprojektia ja kyselykampanjaa. Kunnan elinkeinotoimi ja paikallinen yrittäjäyhdistys ovat toteuttaneet kyselyn Kangasniemen vapaa-ajan asunnon omistaville ulkopaikkakuntalaisille. Vastausaika kyselylle päättyy tällä viikolla. Nyt on tullut jo mukavasti palautuksia kyselyyn, reilusti yli 200 kpl, jossa on kyselty vapaa-ajan asunnon omistajilta heidän kiinnostuksestaan vapaa-ajan asuntojen muuttamiseen talviasuttaviksi sekä vakituisiksi asunnoiksi sekä muista palvelutarpeista, esim. uuden vapaa-ajan asunnon, grillikodan, vajan rakentaminen, peruskorjaukset, saneeraukset, remontoinnit ja muut palvelutarpeet; mökkitalkkarointi, siivous, lumen auraus, pienkonehuolto, polttopuu/klapi -palvelu ym. Kiitos saaduista vastauksista!

Edelleen kampanjankin jälkeen toivotaan yhteydenottoja kaikilta vapaa-ajan asunnon omistajilta palvelutarpeista. Allekirjoittaneeseen, rakennusvalvontaan ja yrittäjäyhdistykseen voi asiasta vapaa-ajan asukkaat ja mökkiläiset olla yhteydessä tai suoraan kunnan yrityksiin.



Toinen asia, joka koskettaa koko kuntaa ja kunnassa liikkuvia ihmisiä on alueen teiden huono kunto. Kunta, paikalliset yritykset, Kauppakamari ja Skal tekevät nyt yhteistyötä Kangasniemen alueen halki vievien pääteiden kunnon parantamiseksi. Tehdään yhteinen kannanotto, jossa nostetaan esille teiden huono kunto eri tienkäyttäjien näkökulmista. Kangasniemeltä Joutsaan, Jyväskylään, Toivakkaan, Hankasalmelle ja Pieksämäelle menevät tieosuudet ovat päässeet luokattoman huonoon kuntoon. Mikkelin suuntaan menevässä tiessäkään ei ole hurraamista.

Kunta käy vuosittain neuvottelut ELY:n tievastuuhenkilöiden kanssa ja asiasta ja teiden huonosta kunnosta on toistuvasti kerrottu heille, mutta tiemäärärahojen kasvuun ei kunnan vaatimuksilla ole ollut vaikutusta. Tiemäärärahat näyttävät menevän Viitostielle maakunnassa ja tänne ”reuna-alueelle” niitä ei tunnu riittävän. Nyt voisi olla jopa ”karvalakkilähetystön” paikka Helsingin reissulle.

Jokaisen kuntalaisen, alueella liikkuvien, vapaa-ajan asukkaiden, ammattiautoilijoiden, yrittäjien on nyt mahdollista vaikuttaa asiaan vastaamalla Teiden kunto -kyselyyn. Kysely on parhaillaan esillä kunnan nettisivulla/etusivu/Uusimmat uutiset -kohdassa. Kyselyyn toivotaan nyt paljon vastauksia. Paikallisille yrityksille olen lähettänyt lisäksi sähköpostilla Teiden kunto -kyselytiedoston ja siinä olevasta linkistä voi myös vastata kyselyyn. Vastausaikaa on huhtikuun loppuun saakka. Kun vastaukset on saatu kasaan, tehdään yhteinen kannanotto teiden kunnon parannustarpeista ja viedään se tiemäärärahoista päättäville tahoille.

Kesän alkamisen merkkejä kunnassa on vapaa-ajan asukkaiden ilmestyminen kirkonkylälle. Kunta toivottaa vapaa-ajan asukkaat ja lomailijat tervetulleiksi! Toivon rentouttavaa ja leppoisaa aikaa vapaa-ajan asukkaille. Kiinnostavia tapahtumia ja tilaisuuksia riittää erityisesti kesäkuukausina. Kesä on mukava avata vaikka launtaina 6.5. pidettävän Kesän avauksen merkeissä. Kesän avaukseen on tulossa kymmeniä esittelypisteen varanneita yrityksiä, yhdistyksiä ja eri toimijoita. Tervetuloa rantatorille nauttimaan leppoisasta menosta ja tutustumaan esittelypisteiden tuotetarjontaan.