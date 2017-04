Huonot tiet huolettavat

Kangasniemelle johtaa monta tietä. Kaikki kuoppaisia ja huonokuntoisia.

– Lähtipä täältä mihin suuntaan tahansa, edessä on kuoppainen taival. Valtatie 13 Jyväskylänsuuntaan, Joutsantie, Pieksämäentie ja Toivakantie ovat kaikki todella huonossa kunnossa. Surkeat tieolot ovat turvallisuusriski ja haittaavat jo sekä kunnan että yritystemme kehitystä ja toimintaa. Lisäksi Äänekosken tehtaan valmistuminen tuo lisää painetta. Liikennemäärät tulevat jatkuvasti kasvamaan, toteaa elinkeinoasiamies Jukka Siikonen huolestuneena.

Kaikilla tärkeillä sisääntuloväylillä kulkee runsaasti raskasta liikennettä ja läpiajoliikennettä Itä-Suomeen. Myös työmatkaliikenne ja kesäasukkaiden liikennöinti on vilkasta.

Tiestön huonosta kunnosta on tämän kevään aikana informoitu Ely-keskusta ja myös ministeri Anne Berneriä, mutta vastakaikua remonttitoiveet eivät ole vielä herättäneet. Siikonen arvioi, että vitostie imaisee Etelä-Savon tierahat niin tehokkaasti, että muille ei riitä mitään.

Nyt tiestön käytöstä ja kunnosta halutaan saada lisää käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä. Valtatie 13:n varteen Shellille, Teboilille ja Reissupannuun on viety lomakkeita, joita tienkäyttäjien toivotaan täyttävän. Lisäksi lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa kunnan nettisivuilta. Linkki kyselyyn löytyy etusivulta tuoreiden uutisten alta.

Lomakkeessa tiedustellaan, liikkuuko tienkäyttäjä henkilöautolla, pakettiautolla, kuorma-autolla, rekalla vai moottoripyörällä. Myös sitä tiedustellaan, ollaanko liikkeellä työn vai vapaa-ajan merkeissä. Samoin pääasialliset liikennesuunnat ja Kangasniemen teillä kertyvät kilometrit kiinnostavat.

– Tärkeää on myös, että tiedämme, millaisia ongelmia tiet ovat aiheuttaneet. Onko kalustoa rikkoutunut? Onko turvallisuus vaarantunut? Ovatko aikataulut viivästyneet?

– Toivomme tienkäyttäjiltä palautetta ja kommentteja huhtikuun loppuun mennessä. Haluaisimme saada aineistosta lisää pontta remonttivaatimuksillemme, sanoo Siikonen.

Siikosen mukaan lähitavoitteena on, että tiet saataisiin ajokuntoon jo tulevaksi kesäksi.