Sovinnon Majatalossa on aiheena anteeksianto

”Anteeksianto on vangin vapauttamista, ja tuo vanki olen minä itse.” Näin on sanonut keskitysleirin kauhut kokenut Corrie ten Boom.

Tänään keskiviikkona 19.4. klo 18 alkavassa Sovinnon Majatalossa lääkäripariskunta Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä kertovat oman koskettavan tarinansa siitä, miten anteeksianto on mahdollista silloin, kun se inhimillisesti katsoen näyttää mahdottomalta.

Jaakko Pirttiaho on jälleen tutkinut Raamattua ja opettaa muillekin, mitä Jeesus sanoo anteeksi antamisesta.

Kevään viimeisessä ”Majiksessa” musiikkivieraana on kangasniemeläisten tyttöjen muodostama Flimmers-bändi. Yhteislaulut säestää tuttuun tapaan Syvä Huokaus –yhtye.

– Majatalo-iltoja pidetään siksi, että mahdollisimman monelle tulisi seurakunta tutummaksi ja Jumala läheisemmäksi, myhäilee pastori Pirkka Sieviläinen, joka juontaa iltoja Päivi Kettusen kanssa.

Seurakunta järjestää Sovinnon Majatalon Kangasniemi-salissa keskiviikkona 19.4. klo 18 alkaen. Perheen pienimmille on samaan aikaan oma Lasten Majatalo.