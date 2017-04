Käsikellot soivat kirkossa

Tulevana sunnuntaina on mahdollisuus kuulla harvinaisia soittimia, kun Käsikelloyhtye Vivo konsertoi Kangasniemen kirkossa.

Käsikellot ovat lähtöisin 1600-luvun Englannista. Nykyään niitä soitetaan paljon myös Yhdysvalloissa ja Japanissa. Käsikelloyhtye Vivolla on käytössään vähän yli 5+2 oktaavia käsikelloja ja 6 oktaavia chimekelloja eli yhteensä 161 kelloa.

Käsikelloyhtye Vivossa soittaa ammattilaisia ja musiikkia pitkään harrastaneita musiikin osaajia ja yhtye esiintyy säännöllisesti sekä kotimaassa että ulkomailla.

Yhtyeen ohjelmistoon kuuluu niin klassista kuin hengellistä käsikellomusiikkia. Tänä vuonna yhtye on Suomen juhlavuoden kunniaksi sisällyttänyt ohjelmistoon myös muutamia tuttuja suomalaisia kappaleita käsikelloille sovitettuina.

Käsikelloyhtye Vivon konsertti su 23.4. klo 15 kirkossa.