Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika on menossa. Kiinnipitoaika alkoi maaliskuun alusta ja se koskee kaikkia koiranomistajia. Lain mukaan maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Koirien kiinnipito tuo turvan luonnoneläimille niiden herkän lisääntymisajan aikana.

Myös kiinnipitoajan ulkopuolella koiran irtipitoon on oltava maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa. Metsästyslain lisäksi koiranomistajien koskee järjestyslaki, jonka mukaan taajama-alueella koira on pidettävä kytkettynä aina, ympäri vuoden. Poikkeuksen tästä tekevät koirapuistot, koirien harjoituspaikat ja suljetut pihat. Myös tällöin koiran on oltava omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

Koirien ulkoiluttaminen on kokonaan kielletty kaikkina aikoina yleisillä hiihtoladuilla, uimarannoilla, toreilla toriaikana, lasten leikkipaikoissa sekä urheilukentillä, jollei se ole erikseen sallittua.