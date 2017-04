Menestystä harmonikkakisoissa

Puulan seutuopiston harmonikansoiton opiskelijat kangasniemeläinen Veeti Laitinen ja joutsalainen Ava Ahonen saavuttivat menestystä viime viikonlopun Minä Soitan Harmonikkaa-kilpailussa.

Ensimmäistä kertaa kilpailuun osallistunut Veeti Laitinen saavutti jaetun 4. sijan ja toista kertaa osallistunut Ava Ahonen jaetun 2. sijan. He kilpailivat 1-2 luokkalaisten eli 2008-2009 syntyneiden D-sarjassa. Sarjaan otti osaa kaiken kaikkiaan 26 soittajaa. Sijojen jakaminen useamman soittajan kesken on perinteisesti tapahtuman luonteen mukaista.

Molemmat soittajat onnistuivat tasollaan mainiosti ja olivat hyvällä mielellä niin ennen soittosuoritusta kuin sen jälkeenkin. Heitä opettaa harmonikansoiton opettaja Visa Wirén.

Kilpailussa oli kaikkiaan kuusi eri sarjaa ja osanottajamäärä pitkälti yli sadan. Nuorimmat olivat alle kouluikäisiä ja vanhimmat abiturientteja.

Valtakunnalliset lasten ja nuorten Minä Soitan Harmonikkaa-kilpailut pidettiin tänä vuonna Lappeenrannassa. Kilpailulla on pitkät perinteet, tänä vuonna pidetty kisa oli järjestyksessään 45. peräkkäinen kerta.