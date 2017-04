Vaalitulos vahvistettiin

Tarkistuslaskennat eivät tuoneet muutoksia Kangasniemen valtuuston kokoonpanoon tai puolueiden voimasuhteisiin. Keskusvaalilautakunta vahvisti vaalituloksen kokouksessaan keskiviikkona.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ansa Riikosen mukaan arvontaan jouduttiin kuitenkin turvautumaan puolueiden varavaltuutettujen järjesetystä ratkottaessa.

Vihreiden ensimmäinen varavaltuutettu on Mika Laitinen, toisen varavaltuutetun paikka jouduttiin arpomaan, kun sekä Suvi Tiihonen että Elina Partanen saivat 12 ääntä. Arvonnassa Suvi Tiihosesta tuli toinen ja Elina Partasesta kolmas varavaltuutettu. Keskustan ensimmäinen varavaltuutettu on Sirpa Sappinen ja toinen Ismo Manninen. Kolmannen varavaltuutetun paikka jouduttiin arpomaan tasaääniin päätyneiden Marjaana Sävilammin ja Armi Lindbergin välillä. Arpa määräsi että Sävilammi on kolmas ja Lindberg neljäs varavaltuutettu.

Sosialidemokraattien kahden ensimmäisen varavaltuutetun järjestyksen määräsi arpa, kun Arja Kuparinen ja Henri Manninen saivat kummatkin 28 ääntä. Arpa päätti, että Kuparinen on ensimmäinen, Manninen toinen varavaltuutettu.