Mökkimaisema mieleiseksi maisemanvuokrauksella

Monelle vapaa-ajanasukkaalle ensimmäinen mökkimatka talven jälkeen voi tuoda ikävän yllätyksen. Tutun metsän puut mökin takaa tai vastarannalta on kaadettu ja jäljellä on vain muutama säästöpuu.

Vaikka metsänomistajanaapuri on tehnyt omassa metsässään täysin laillisen hakkuun ja oman metsätalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen toimenpiteen, voi naapurisopu olla koetuksella. Jo ennakkotieto hakkuusta olisi voinut helpottaa muutokseen sopeutumisessa ja antaa vaikka mahdollisuuden keskustella maiseman säilyttämisestä taloudellista korvausta vastaan.



Metsien hyödyntämisessä ovat viime aikoina nousseet puuntuotannon rinnalle myös muut käyttömuodot. Maisemanvuokraus on metsänomistajan ja vapaa-ajanasukkaan välinen vapaaehtoinen sopimus siitä, että metsänomistaja jättää maisemallisesti arvokkaan alueen määräajaksi hakkuiden ulkopuolelle tai tekee hakkuut erityisesti maiseman huomioon ottavalla tavalla ja metsänomistajalle korvataan hakkuutulojen menetys tai aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Maisemanvuokrauksesta on olemassa toimintamalli, mutta siitä ei yleensä tiedetä eikä se ole muodostunut käytännön toiminnaksi.

Useimmiten maiseman huomioon ottava metsänkäsittely tarkoittaa uudistushakkuun siirtämistä määräajaksi eteenpäin. Se voi olla myös tietyn puulajin suosimista, alueen pitämistä avoimena, metsän kasvatusta normaalia harvempana tai alikasvoksen raivaamista näkyvyyden parantamiseksi.

Haastavaksi maisemanvuokrauksen korvauksen määrittelemisen tekee, ettei euromäärää voi katsoa mistään valmiista taulukosta tai kaavasta. Jokainen tilanne riippuu metsikön tilasta ja metsänomistajan tavoitteita puhumattakaan vapaa-ajanasukkaan saaman hyödyn määrittelystä.



Etelä-Savossa metsät ja matkailu ovat alueen kehittämisen painopisteitä, joten on luontevaa, että täällä halutaan tuoda esille maisema-asiat huomioon ottavia metsänkäsittelytapoja ja edistää myös vaihtoehtoisia metsän hyödyntämiskeinoja.

Yhtenä keinona asian edistämisessä on Metsäkeskuksen toteuttama EU-rahoitteinen Metsämaisema mieleiseksi –hanke. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä mökkiläisten ja matkailuyrittäjien tietoisuutta metsätaloudesta, jotta asioista olisi helpompi keskustella asiapohjalla. Sopivien esimerkkikohteiden löytyminen maisemanvuokrauksesta rohkaisisi muitakin kokeilemaan uutta toimintatapaa.