Essote kehittää ikäihmisten perhehoitoa

Vuoden alusta toimintansa aloittaneen Essoten myötä Kangasniemellä saatavat ikäihmisten palvelut ovat säilyneet kutakuinkin ennallaan.

– Toiminta jatkuu hyvin pitkälle niin kuin ennenkin, ja palvelut eivät ole juurikaan muuttuneet, kertoi Essoten Kangasniemen vanhus- ja vammaispalvelupäällikkö Marjo Räsänen, joka kertoi Kangasniemen ikäihmisten palveluista Diabetesyhdistyksen järjestämässä terveyspäivässä.

Muutoksiakin on tullut, sillä henkilöstön vastuualueet ovat muuttuneet ja uusia työntekijöitä aloittanut. Marjo Räsänen aloitti Kangasniemen vanhus- ja vammaispalvelupäällikkönä vuoden vaihteessa ja on nyt tutustunut Kangasniemeen ja henkilöstöön.

– On ollut ilo huomata se, että täällä on työstään innostunut henkilökunta, joka on myös kiinnostunut oppimaan uutta ja kehittämään toimintaa, Räsänen sanoi.

Räsänen kertoi Kangasniemi-saliin kokoontuneille ikäihmisten palvelunohjauksesta, josta palveluiden saaminen alkaa. Kangasniemellä on paikanpäällä omat palveluohjaajat Ulla Riikonen ja Tuula Sallinen.

– He lähtevät liikkeelle, kun tulee tieto ikäihmisen palvelutarpeesta.

Palveluohjaajat tekevät kartoituskäynnin kotiin ja arvioivat sen, millaisia palveluita ikäihminen tarvitsee.

– Arviointi toteutetaan 7 vuorokauden sisällä siitä, kun tieto tulee.

Räsänen muistutti mahdollisuudesta tehdä myös huoli-ilmoitus ikäihmisestä. Huoli-ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Hän kuitenkin muistutti, etteivät hoitajat tai palveluohjaajat voi mennä kenenkään kotiin ilman lupaa.

Usein ikäihmisen ensimmäiseksi tarvitsema apu on kotihoito. Kotihoidossa keskitytään nykyisin ihmisten hoitoon ja hoivaan.

– Huolehditaan lääkkeistä ja päivittäisistä tarpeista, että olisi mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään.

Essotessa kotihoito on yksi kehittämisen painopistealue. Kotihoidossa valmistaudutaan muutoksiin.

– Jatkossa olemme mahdollisesti siirtymässä aikaperustaiseen laskutukseen. Eli kotihoidosta tulee lasku sen mukaan, kauan asiakkaan luona ollaan, Räsänen kertoi.

– Tämä on asiakkaalle ystävällisempää, ettei tule oloa, että siellä vain pyörähdetään, vaan maksetaan siitä ajasta minkä hoitaja on avustamassa kotona.

Hoitajat kirjaavat jo nyt käytetyn ajan talteen eli työvälineet ovat jo olemassa.

– Aikaperustainen laskutus tekee työn näkyväksi asiakkaalle ja hänen omaisilleen. Aikaperustaisella laskutuksella vältetään kokemukset, että käynneistä maksetaan, mutta ovella on vain käyty. Meidän täytyy kehittää toimintaamme näkyvämmäksi, jolloin asiakkaidemmekin on helpompi sitä arvioida.

Essote kehittää parhaillaan myös kotihoidossa annettavaa kotikuntoutusta.

– Fysioterapeutteja on saatu lisää ja fysioterapeutti käy myös ikäihmisten avoimessa päivätoiminnassa joka keskiviikko.

Kotihoidossa fysioterapeutti tekee yhteistyötä kotihoidon työntekijöiden kanssa.

– Jos kotihoidon työntekijä esimerkiksi huomaa, että ikäihmisen liikkuminen on vaikeutunut, hän voi pyytää fysioterapeutin mukaan kotikäynnille. Fysioterapeutti voi sitten miettiä, miten toimintakykyä voitaisi palauttaa.

Kun ikäihminen ei pärjää enää kotonaan kotihoidon turvin, hän siirtyy usein tehostettuun palveluasumiseen. Kangasniemellä on tarjolla tehostettua palveluasumista Mäntykankaan palvelukeskuksessa eli entisellä vanhainkodilla. Ryhmäkoti Männikkö tarjoaa tehostettua palveluasumista muistisairaille ikäihmisille. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on kaikkiaan 66.

– Ne ovat tarkoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat hoitoa ja hoivaa ympärivuorokauden, Räsänen korosti.

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen lisäksi ikäihmiset tarvitsevat myös muita palvelumuotoja.

– Täytyy rakentaa myös muita malleja kuin kotihoito ja tehostettu palveluasuminen. Ossi-hankkeessa kehitetään perhehoitoa yhtenä vaihtoehtona ennen tehostettua palveluasumista ja mietitään myös muita vaihtoehtoja. Ei riitä kaksi tai kolme toimintamallia, vaan asiakkaat tarvitsevat myös muita palvelumuotoja, joista perhehoito ja tavallinen palveluasuminen voivat olla vaihtoehtoja, Räsänen sanoi ja toivoi, että kehittämistyössä onnistutaan.



Essote kehittääkin parhaillaan ikäihmisten perhehoitoa. Kangasniemellä ei ole tällä hetkellä yhtään ikäihmisten perhehoitopaikkaa. Toivakka on lähin paikkakunta, jonne kangasniemeläisiä ikäihmisiä voidaan tällä hetkellä sijoittaa perhehoitoon.

– Siinä olisi kiinnostuneelle nyt mahdollisuus, kertoo hankekoordinaattori Siina Lepola-Lång omais- ja perhehoitoa kehittävästä Ossi-hankkeesta.

Perhehoito on ikäihmisten hoitoa kodinomaisissa oloissa.

– Perhehoitoa voidaan antaa perhehoitajan kotona, jossa ikäihminen asuu ja osallistuu perheen arkeen. Perhehoitoa voidaan antaa myös hoidettavan kotiin, jossa voi käydä kiertävä perhehoitaja, Lepola-Lång kertoo.

Tarvetta palvelumuodolle on.

– Tarvetta perhehoidolle on, sillä Etelä-Savo on ikääntyvä maakunta. Tarvitaan palveluvaihtoehtoja tilanteessa jossa ei enää pärjää yksin kotona, mutta ei vielä tarvitse tehostettua palveluasumista. Perhehoitoa käytetään paljon myös omaishoitajien sijaistuksissa.

Toimeksiantosopimuksella toimivalta perhehoitajalta ei vaadita erityistä tutkintoa, vaan hoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa. Perhehoitajaksi aikovan on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus.

– Ennakkovalmennusta aloittaessa ei vielä tarvitse varmasti tietää ryhtyykö perhehoitajaksi. Valmennusprosessin aikana selvitetään valmiuksia tehtävään.

Ossi-hankkeessa ensimmäinen ennakkovalmennus on jo alkanut ja toinen valmennus, johon vielä ehtii mukaan, alkaa syksyllä. Valmennukseen voi hakeutua Essoten kautta.

Toimeksiantosopimuksella annettavasta perhehoidosta Essote maksaa perhehoitajalle hoitopalkkion, ja asiakkaat ohjataan aina kunnan kautta perhehoitoon. Perhehoidon asiakasmaksut ovat linjassa muiden palvelumuotojen maksujen kanssa.

Ossi-hankkeessa kehitetään myös ammatillista perhehoitoa, joka on Suomessa vielä harvinaista. Ammatillisia perhehoitopaikkoja on vain pari koko maassa. Ammatillisessa perhehoidossa edellytetään olevan vähintään kaksi perhehoitajaa, joista ainakin yhdellä on tehtävään soveltuva koulutus ja riittävä kokemus hoitotehtävistä.

Parivuotisessa Essoten hallinnoimassa Ossi-hankkeessa tavoitteena on saada 50 uutta perhehoitajaa hankkeen alueelle, joka käsittää Etelä-Savon eli Essoten ja Sosterin sekä Etelä-Karjalan Eksoten ja Kainuun soten. Ossi-hankkeen tavoitteena on myös luoda osaamiskeskus koordinoimaan omaishoidon ja perhehoidon palveluita.

– Sillä pyritään siihen, että palvelut löytyvät yhdestä paikasta.

Tekeillä ei ole Siina Lepola-Långin mukaan välttämättä fyysistä keskusta, vaan keskus toteutetaan verkostoyhteistyön kautta. Ossi-hankkeen kustannukset ovat 3,44 miljoonaa euroa.