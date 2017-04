Poliittinen johto sai lisää väriä

Äkkivilkaisulla kuntavaalit toi vain vähän uutta Kangasniemen kunnalliselämään. Valtuuston suurimpana ryhmänä jatkaa Keskusta, joka sai äänistä 43,6 prosenttia. Toiseksi suurin puolue on Sosialidemokraatit 24 prosentilla.

Äänet jakautuivat vaaleissa kuitenkin aivan uudella tavalla. Kangasniemen kolmanneksi suurimmaksi valtuustoryhmäksi nousee Vihreät. Puolue sai läpi 3 valtuutettua ja vei 11,8 prosenttia äänistä.

Perinteisesti näistä suurimista ryhmistä on myös koottu kunnanhallituksen runko.

Sekä keskusta, SDP että Vihreät lisäsivät edellisiin kuntavaaleihin verrattuna kannatustaan, paikkalukunsa kolminkertaistanut Vihreät kaikkein eniten. Neljänneksi suurin ryhmä Kokoomus säilytti 2 edustajaansa, vaikka menetti kannatustaan. Kokoomuksen kanssa vaaliliitossa ollut Kristillisdemokraattien ainoa ehdokas Sirpa Söderström meni ensiyrittämällä läpi ja palautti puolueen valtuustokartalle.

Eniten ääniä menetti niin Kangasniemellä kuin koko maassa Perussuomalaiset. Vaalimätkyssä puolueen ääniosuus laski 14,2 prosenttiyksikköä 8,0 prosenttiin, ja valtuutettujen määrä putosi 2:een.

Myös äänestysaktiivisuus laski. Äänioikeutetuista 59,6 prosenttia kävi uurnilla, kun luku oli edellisissä kuntavaaleissa vielä 65,1. Yleisesti on arvioitu, että sote-asiat olivat liian monimutkaisia sytyttääkseen äänestäjät. Kuitenkin Kangasniemellä viime viikkoina käydyt keskustelut kunnan sote-kiinteistöjen mahdollisesta myynnistä ovat puhuttaneet kuntalaisia. Ainakin keskustelun lehtikirjoituksellaan aloittanut Tuula Vornanen (sd.) lähes kolminkertaisti äänimääränsä edellisistä vaaleista.



Kesäkuussa aloittava valtuusto käy työhönsä mielenkiintoisista asetelmista. Paikkalukunsa säilyttänyt Keskusta on yhtä suuri kuin seuraaviksi suurimmat kolme ryhmää yhteensä. Ehdotonta enemmistöä sillä ei kuitenkaan ole, mikä on otettava huomioon äänestystilanteissa.

Nyt valittujen luottamushenkilöiden tärkeimpiä avuja poliittisessa johtamisessa on neuvottelutaito. Suvi-Anne Siimes kirjoitti Helsingin Sanomien kolumnissaan, ettei halua kuulla ehdokkailta lupauksia vaan sen, miten he aikovat hoitaa asioita yhdessä. ”Demokratian ydin on sopimisessa ja jatkuvissa kompromisseissa. Riittävän yhteisen sävelen löytämisessä toistuvista erimielisyyksistä huolimatta. Ja siinä, että asioista ei tarvitse verissä päin tapella.”

Ajatuksia, joiden kanssa uudet luottamushenkilöt joutuvat painiskelemaan tulevina vuosina varmasti useastikin.