Kevättohinaa lampolassa

On maaliskuinen aamupäivä, puhelin pärähtää soimaan haalarin taskussa. Siskohan se siellä soittelee. Puheen lomassa sisko ihmettelee, että mitä ihmettä oikein touhuat, kun ähkin ja olin harvasanainen. Totesin olevani kyynärpäätä myöten lammasrouva Ellin ”ahterissa”.

Elli oli edellisillasta asti ollut vaisu ja rauhaton, karitsointi (synnytys) oli alkamassa. Yö meni valvoessa molemmilta ja vihdoinkin oli homma edennyt siihen pisteeseen, että sain käden mahtumaan sisään ja pääsin auttamaan tuskaista lammasta. Karitsa yrittää tulla selkä edellä ja yritän löytää epätoivoisesti etu- tai takapäätä käteeni, että saisin sen käännettyä.

Onnistuihan se viimein ja sain karitsan ulos, vieläpä elävänä, ei riemulla rajaa! Seuraava putkahtikin saman tein maailmaan, kun ensimmäinen ”tulppa” lähti edestä. Sisko huikkaa työkaverilleen, että et kyllä ikinä arvaa mitä systeri on tekemässä. Loppuviimein perhettä kertyi viiden potran karitsan verran. Väsymys ja huoli vaihtui suureen iloon ja tyytyväisyyteen. Tämän työn loistohetkiä!



Suomenlammas uuhi Elli on pitkäaikainen työkaverini ja kuuluu luottouuhiini. Väsyneenä, mutta onnellisena se häärii karitsoidensa kanssa. Ellin kanssa meillä alkoi nyt tiivis yhteishuoltajuus. Viittä karitsaa kun ei ihan huippu uuhikaan pysty hoitamaan, vaan lisäruoka on tarpeen, ensin parin tunnein välein ja sitten harvemmin seuraavat 7-8 viikkoa.

Elli on tyypillinen lajinsa edustaja, hedelmällinen yksilö, joka tykkää lisääntyä keväällä, niin kuin luonto on alun perin määritellyt. Pääsiäinen kun vaan on nyt sitten myös keväällä ja kuluttajat haluaisivat lammasta juuri silloin pääsiäispöytään. Mainio alkuperäisrotumme kuuluu niihin erittäin harvoihin lammasrotuihin, jotka pystyvät lisääntymään ympärivuotisesti eli myös syksyllä. Tiinehtivyys ja karitsoiden määrä on alhaisempi kuin keväällä, mutta kuitenkin! Näin saamme kotimaista karitsaa pääsiäiseksikin juhlapöytään.

Pitkä talvi tuo omat kulunsa sekä tuntuvan työmäärän lisääntymisen kesään verrattuna. Lampaat tarvitsevat talveksi asiallisen lampolan päänsä päälle ja sinne kuivikkeet sekä sulan, puhtaan veden ja kesän aikana tuotetun laadukkaan rehun kaikkine lisukkeineen. Laidunkasvatus taivasalla ei meidän leveysasteilla onnistu. Oman hankaluutensa tuo teurastamotilanne. Vaikka karitsan lihan kotimaisuusaste on noussut parin viimevuoden aikana 20%:sta 50 %:tiin, kiloina miljoonaan kiloon, isoja lihataloja lammas ei kiinnosta, sillä niille lammasmäärät ovat edelleenkin liian pieniä. Pienten teurastamojen nykyinen kapasiteetti ei riitä. Niiden ongelmana on monesti pula pätevästä työvoimasta.

Neljä vuodenaikaa routaisella talvella ja pohjoinen sijaintimme tuo myös hyviä, monesti unohdettuja, puoliakin. Maailmalla on loisien ja monien tautien esim. sorkkamätä, scrapie, maedivisna, salamonella jne. kanssa suuria ongelmia, meillä niitä ei ole tai sitten vielä vain vähäisessä määrin. Loislääkkeet ovat monessa maassa vapaakaupan tuotteena kaupan hyllyllä ja käytetään rutiinitoimenpiteenä säännöllisesti, meillä ne ovat eläinlääkärin kautta haettavia erikoislupavalmisteita, joita saa vain tarpeeseen. Antibioottien kanssa on sama tilanne, niitä ei rutiininomaisesti lisätä eläinten rehuun ja käytetään ainoastaan todelliseen tarpeeseen tarkoilla varoajoilla. Tuontilihaan verrattuna suomalaisella tuotannolla on vahva turva jo lain puitteissa, jolla turvataan toiminnan eettisyys, eläinten hyvinvointi ja turvallisuus sekä ruuan puhtaus. Meillä ei myöskään täällä pusikoituvassa Pohjoisessa ole ongelmaa eroosiosta, vaan ongelma on juuri päin vastainen. Lampaille riittäisi töitä maisemanhoidossakin yllin kyllin.

Suomalainen lampaanliha kaupan hyllyllä/suoramyynnissä on karitsaa eli alle 1v. , mureaa ja hienosyistä. Hyvillä mielin voitte nauttia kotimaista, turvallista ja herkullista lammasta ja tuoda samalla työtä monelle suomalaiselle.

Hyvää Pääsiäistä kaikille!