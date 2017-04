Lähilammasta lautaselle

Sanonta ”mitä useampi kokki, sen huonompi soppa” ei pitänyt paikkaansa Maaseutuseuran järjestämällä lammasruokakurssilla. 17 kotikokkaajaa loihti ruoka-asiantuntija Mervi Kukkosen ohjauksella kuusi erilaista ja herkullista lammasruokaa lisukkeineen. Paikalle ehti kevätkiireiltään Koittilasta Koivuniemen Tilan yrittäjä Sirpa Tyrväinen lihapaketit mukanaan, joten pääraaka-aineet olivat todellista lähiruokaa omalta paikkakunnalta.

Ihmisillä on sitkeänä mielikuva lampaanlihan villaisesta mausta. Tätä myyttiä murrettiin kurssilla teoriassa että käytännössä.

– Rasvaa ei tarvitse pelätä, Sirpa Tyrväinen rohkaisee.

– Suomalainen liha on karitsanlihaa, joka on vähärasvaista. Se rasva on hyvä jättää mehevöittämään lihaa. Suomessa myytävän lampaanlihan kotimaisuusaste on 50 prosenttia eli toinen puoli matkaa Uudesta-Seelannista. Paksua keltaista rasvaa eli talia, voi olla joskus joissakin vanhoissa lampaissa. Tämä voi antaa makua lihaan, mutta on helposti poistettavissa. Karitsan aikuistuminen lampaaksi tapahtuu noin vuoden iässä eli maitohampaiden vaihtuessa pysyvään purukalustoon. Vuodan irrotusvaiheessa tarvitaan ammattitaitoa sivumaun välttämiseksi, sillä villa ja liha eivät saa koskettaa toisiaan, Tyrväinen kertoo.

Yksittäinen kuluttaja ei siis villan makua lautaselleen saa, ellei sujauta hajamielisyyksissään sitä sukkaansa siihen.

Lampaasta saa monenmoista ruokaa. Jollei viulua kypsennetä kokonaisena, saa siitä kalvoja myötäillen erotettua useita paisteja, mm. paahto- ja sisäpaistin. Lampaassa on paljon muutakin maukasta kuin vain viulu. Lapa ja etuselkä soveltuvat hyvin pataruokiin. Fileet ovat pieniä ja soveltuvat nopeaan ruoanlaittoon. Filettä lukuun ottamatta lampaanlihan voi hyvin unohtaa uuniin hautumaan useiksi tunneiksi miedolle lämmölle.

