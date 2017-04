Vihreät vaalivoittoon, perussuomalaiset menetti neljä paikkaa

Kuntavaalien suurin voittaja Kangasniemellä oli vihreät, sillä puolue nosti kaikkein eniten kannatustaan verrattuna vuoden 2012 kuntavaaleihin. Kannatus kasvoi edellisvaaleista peräti 8,5 prosenttiyksikköä, jolla vihreät nousi valtuuston kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi ohi kokoomuksen ja perussuomalaisten. Vihreät sai nyt 3 valtuustopaikkaa, kun paikkoja edellisvaaleissa puolueelle tuli yksi.

Voittajiin kuuluu myös SDP, joka lisäsi paikkamääräänsä yhdellä. SDP:n paikkamäärä on 7. Voittaja on myös kristilliset, joka sai yhden paikan valtuustosta.

Eniten kannatustaan menetti perussuomalaiset, jonka kannatusprosentti tippui edellisvaaleista 14,2 prosenttiyksikköä ja valtuuston paikkamäärä kuudesta kahteen.

Valtuuston suurin on edelleen keskusta, joka säilytti 12 paikkaa. Samoin kokoomus säilytti nykyiset kaksi paikkaa.