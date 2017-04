Tänään on äänestyspäivä

Vielä tänään voit osaltasi vaikuttaa kuntavaalien tulokseen. Tänään varsinaisena vaalipäivänä vaalihuoneistot ovat auki klo 9-20. Jos äänestyspaikalla on ovien sulkemisaikaan vielä pitkät jonot, saavat kaikki klo 20 mennessä paikalle tulleet suorittaa äänestyksensä rauhassa loppuun.

Kangasniemellä kunnan ainoa äänestyspaikka sijaitsee kunnantalon aulassa.

Aiemmissa vaaleissa Kangasniemen äänestysprosentti on ollut nousussa. Edellisissä kuntavaaleissa äänensä kävi antamassa 65,1 prosenttia kangasniemeläisistä, vuoden 2015 eduskuntavaaleissa prosentti oli 65,8.

Tavoitteena tietenkin on, että äänestysprosentti kulkisi tälläkin kertaa noususuuntaan ja olisi valtakunnallista prosenttia korkeampi. Ennakkoäänestyksen jälkeen prosentin noususuunta näyttää haasteelliselta. Nyt äänensä antoi ennakkoon kaikkiaan 1659 kangasniemeläistä ja äänestysprosentti ennakkoäänien jälkeen oli 34,9. Suunta kääntyi ainakin ennakkoäänien osalta laskuun. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa ennakkoääniä annettiin kaikkiaan 1835 ja äänestysprosenttia oli ennakkoäänien jälkeen 37. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa prosentti oli ennakkoäänien jälkeen vieläkin parempi, peräti 39.