Petra Laitinen kuntavaalien äänikuningatar

Kangasniemen kunnanvaltuustoon on valittu 27 valtuutettua, joista uudelleen valittuja on 12 ja uusia 14.

Vihreiden Petra Laitinen sai kuntavaaleissa Kangasniemellä muhkeimman henkilökohtaisen äänipotin, 145 ääntä ja on näin kuntavaalien äänikuningatar sekä puolueensa suurin ääniharava. Keskustan Tommi Vehmala sai toiseksi eniten henkilökohtaisia ääniä sai 142 ääntä ja kolmanneksi eniten ääniä, 127 sai keskustan Hannu Tiihonen. Neljänneksi eniten ääniä eli 120 haravoi kristillisten Sirpa Söderström.

Uusi valtuusto: Tommi Vehmala KESK, Vornanen Tuula SDP, Tiihonen Hannu KESK, Tiusanen Hannu KESK, Söderström Sirpa KD (uusi), Väisänen Tiina SDP, Laitinen Petra VIHR, Nykänen Tapani KESK, Luukkainen Kari KESK (uusi), Savolainen Jani SDP (uusi), Viljanen Tapio PS, Pylvänäinen, Roope KESK (uusi), Hokkanen Simo KOK, Janhunen, Tuomo KESK (uusi), Partanen Eija SDP (uusi), Juntunen Maisa VIHR (uusi), Leskinen Sari KESK (uusi), Seppälä Timo KESK (uusi), Kuusjärvi Markku SDP, Paavilainen Tuula KESK (uusi), Pietarinen Rauni KOK, Hämäläinen Sulo SDP (uusi), Synberg Kari PS (uusi), Tulla Matti KESK 53, Heikkinen-den Arend Marjo VIHR (uusi), Tommola Arto KESK (uusi) ja Raatikainen Juhani SDP (uusi).