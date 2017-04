Kuntavaalien ennakkoäänten ääntenlaskennan jälkeen näyttää sille, että perussuomalaiset on menettämässä neljä valtuustopaikkaa. Yhden paikan lisää valtuustossa ovat ottamassa keskusta, SDP ja vihreät. Kristillisille on tulossa yksi paikka. Vaalipäivän ääntenlaskenta on vielä kesken.