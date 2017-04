Johto uuteen järjestykseen

Laitilan kaupunginvaltuusto valitsi maanantaina odotetusti Johanna Luukkosen uudeksi kaupunginjohtajaksi. Valinnasta on syytä onnitella sekä Luukkosta että laitilalaisia. He saavat hyvän johtajan.

Kangasniemelle kunnanjohtajan lähtö tietää muutosta, joka on paljon suurempi kuin pelkkä virkamiehen vaihtuminen.



Luukkosen lähtöpäivä ei ole vielä tiedossa, mutta hän on kertonut haastattelussa siirtyvänsä Laitilaan kesän aikana. Uutta johtajaa voidaan ryhtyä hakemaan vasta entisen jätettyä eroilmoituksensa. Se tapahtunee joskus toukokuun puolivälissä. Kesä ei ole paras ajankohta julkaista hakuilmoitusta, vaikka se ehkä sopisikin hyvin Kangasniemen kauniiden kesämaisemien markkinointiin. Mahdolliset hakijat ovat kuitenkin lomatunnelmissa. Joka tapauksessa johtajakandidaattien haastattelu jää alkusyksyyn.

Jos hakuaikaa joudutaan vielä jatkamaan toisella kierroksella, valtuusto päässee valitsemaan Luukkosen seuraajaa syys-lokakuussa. Valitusajan ja valittavan työn irtisanomisajan pituuden vuoksi on todennäköistä, että uusi kunnanjohtaja voisi ottaa tehtävänsä vastaan vuodenvaihteessa.

Väliin jää pitkä ja vaativa aika. Tavallisissa oloissa puoli vuotta hoidetaan sisäisten järjestelyjen avulla ilman suuria ongelmia. Talous- ja hallintojohtaja Risto Nylund pystyy nytkin tuuraamaan kunnanjohtajaa virkatehtävissä, vaikkei hänen työhistoriansa Kangasniemellä olekaan ehtinyt kertyä kovin pitkäksi. Mutta kun samaan aikaan uusiutuu kunnan luottamusjohto valtuuston puheenjohtajaa myöten, tilanne vaikeutuu olennaisesti.

Esimerkiksi yhteistyöneuvottelut edelleen käynnistysvaiheessa olevan Essoten hiomisesta vaativat paljon työtä ja reissaamista. Syksy on myös aikaa, jolloin painitaan sekä ensi vuoden talousarvion laatimisen että tämän vuoden tilien toteutumisen kanssa. Sunnuntaina valittavalla uudella valtuustolla on syksyllä edessään myös uuden strategian ja uuden taloussuunnittelun pohjan rakentaminen. Niitäkin kunnanjohtajana toimiva virkamies joutuu valmistelemaan.



Ei ihme, että epävarmalta näyttävä syksy herättää monissa suurta huolta. Eräät vanhat ja kokeneet luottamushenkilöt ovat jo ehtineet pohtia, olisiko viisainta hakea kunnanjohtajalle sijaista vaikka puoleksi vuodeksi? Suostuisiko entinen kunnanjohtaja Pekka Toivonen? kuuluu ilmaan heitetty kysymys.