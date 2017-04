Ensi kesänä koko Kangasniemi golfaa!

Vuosi sitten kolumnistina aloittaessa kohkasin ensimmäisenä golfin terveysvaikutuksista. Kuinka moni muuten käveli Keravalle vai aloittiko joku sen sijaan golfin? Marraskuussa vihjailin, miten ensi kesänä PuulaGolfista kuuluu kummia. Siksi riemusta halkeaminen on mahdollista ja jopa todennäköistä, kun talven valmistelutyön jälkeen ollaan hetkessä, että homma julkistetaan. Tämän lehden keskiaukeamalla on kokonainen liite, jossa asiasta kerrotaan enemmän.

Ensi kesänä koko Kangasniemi todellakin golfaa, ainakin jos se meistä tekijöistä on kiinni. Se golf on vaan niin mahtavaa, että me haluamme jokaisen kangasniemeläisen ja alueen kesäasukkaan pääsevän kokemaan ihan itse miksi. Se on mainiota terveysliikuntaa ja sopii liikunnaksi, vaikka nivelissä olisi vähän remppaakin, koska alusta on pehmeä kävellä. Se on ulkoilua hoidetussa metsäpuistossa, se on seurustelua kaverien kanssa ja uusia kavereita, kokonainen sosiaalinen yhteisö. Yhteistä tekemistä koko perheen kesken. Onnistumisen iloa, kun pallo sattuu lähtemään juuri sinne, mihin toivoikin. Mielenhallintaakin, jos sattui lähtemään vähän vihkoon. Juniorin – ja miksei vanhemmankin, jos päivittämisen aihetta on – kannalta se on hyvien käytöstapojen opettelua, koska golfiin kuuluu kohtelias ja toiset harrastajat huomioon ottava käyttäytyminen.

Sen sijaan mitä se ei ainakaan ole, niin kallista. Tai hankalaa aloittaa tai pukeutua. On ollut aika, kun golfin aloittaakseen piti hankkia oma osake, tietynlainen paita ja suunnilleen ruutuhousut. Piti osallistua green card -kurssille ja pelätä, että pääseeköhän siitä edes läpi. Unohda nuo, sillä ovat yhtä kaukana nykypäivästä kuin Kekkosen presidenttikausi!

Nykyään golf on tavallisten ihmisten tavallinen laji, mailapeli muiden joukossa. PuulaGolfin kahvilaan kun tulet, niin hyvä mielikuvitus saa olla, että siitä saa elitistisen mielessään rakennettua. Golfin aloittaminen ei maksa ensi kesänä yhtään mitään, lainaamme välineetkin. Vaatteiksi riittää mitkä vain siistit ja mukavat vaatteet, joissa muutenkin kirkolla liikkuisit. Hankalaa ei ole myöskään itse aloittaminen: sen kun ilmoittaudut seuran järjestämälle lyhytkurssille, osallistut ja lähdet pelaamaan.

Viisivuotias poikani reagoi ilahduttavasti uusiin asioihin ”helppoa kuin heinänteko”. Koska viisivuotiaan kanssa ei kannata väitellä, niin otahan se keskiaukeaman liite esille ja valitse sopiva päivä tulla tutustumaan golfiin! Jos olet ihan varma, ettei golf ole sinun juttu, niin tule kahville!