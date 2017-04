Äänestäjän toivo

Ennakkoääniä on annettu Kangasniemellä maanantai-iltaan mennessä 1323. Äänioikeutetuista 27,8 % on jo käyttänyt kansalaisoikeuttaan. Meillä kaikilla on sisäsyntyisesti toivo paremmasta. Äänestäen voimme osoittaa politiikan suuntaa. Tuleva vaalikausi on monella tavalla haasteellinen. Toiminnat ja talous on sovitettava muuttuvaan toimintaympäristöön. Uusi valtuusto on heti alussa merkittävän virkavaalin edessä. Toivo on ihmeellinen voima, joka liikuttaa meitä ja saa tekemään hyvää. Se on uskoa siihen, että parempaa on luvassa. Ensi sunnuntai on vaalipäivä. Tehdään viimeistään silloin osuutemme neljäksi vuodeksi valitsemalla ehdokas, jonka toivomme itseämme edustavan kunnanvaltuustossa.

Toivoa menettämättä, äänestetään!

Hannu Tiihonen

vaaliehdokas, Keskusta