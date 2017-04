Sibelius-konsertti tänään

Suomen itsenäisyyden juhlavuotta ja Kangasniemen 150-vuotisjuhlavuotta juhlistetaan Jean Sibeliuksen musiikilla tänään tiistaina.

Kangasniemi-salissa esitettävä Sibelius Inspiration -multimediakonsertti on kokonaisvaltainen elämys, jossa yleisö sukeltaa Suomen kansallissäveltäjä Jean Sibeliusta inspiroineeseen maailmaan musiikin, videoiden, äänten ja valojen keinoin.

Multimediakonsertin videot on kuvannut ja ohjannut Aira Vehaskari.

Konsertissa kuullaan Sibeliuksen tunnetuimpia sävellyksiä sellisti Jussi Makkosen ja pianisti Nazig Azezianin tulkitsemina. Kappaleet on sovittanut konserttia varten Matti Makkonen. Tunnettu suomalainen muotisuunnittelija Mert Otsamo on suunnitellut konsertin taiteilijoiden esiintymisasut ja Suomen ainoa parfymööri Max Perttula on suunnitellut konserttia varten Ainolan puutarhan tuoksun.

Sibelius Inspiration -multimediakonsertti tiistaina 4.huhtikuuta klo 18.30 Kangasniemi-salissa.