Harmonikat soivat kevätkonsertissa jo kymmenettä kertaa

Sunnuntaina 2. huhtikuuta kuullaan Keväinen harmonikkakonsertti Kangasniemi-salissa. Alueelliseksi perinteeksi muodostunut konsertti toteutetaan jo kymmenettä kertaa. Tämä vuonna tapahtuma on hyväksytty osaksi virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Tuttuun tapaan esiintyjinä ovat jyväskyläläinen harmonikkataiteilija Visa Wirén, sekä hänen eri-ikäiset oppilaansa muun muassa Kangasniemeltä, Pieksämäeltä ja Joutsasta.

Reilun puolentoista tunnin mittaisen konsertin ohjelmisto painottuu tänä vuonna sooloesitysten lisäksi aiempaa enemmän pienryhmä- ja yhteisesityksiin. Samoin suomalainen musiikki on Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pääosassa. Ohjelmassa kuullaan mm. lastenlauluja, kansansävelmiä, klassista musiikkia ja uudempaa harmonikalle sävellettyä musiikkia, unohtamatta tietenkään perinteistä harmonikkaohjelmistoa, kuten valssia, masurkkaa, jenkkaa ja polkkaa.

Tällä kertaa konsertin loppunumeroksi on valittu Viljo Vesterisen viimeiseksi jäänyt sävellys, kaihoisa valssi Soittajan kaipuu. Liput

Konsertin järjestää yhteistyössä Kangasniemen kunnan kulttuuritoimi.

Keväinen harmonikkakonserttis unnuntaina 2.4. klo 16 kunnantalon Kangasniemi-salissa.