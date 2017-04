Latuja kaikille

Olen tänä talvena hiihdellyt jo reilut 800 km Puulan selillä, Hiihtokeskuksessa, Makkolassa ja Otto Mannisella. Iso kiitos kaikille latujen tekijöille, niin koneilla ajaneille kuin umpihakea ensimmäisinä hiihtäneillekin. Hiihtäjien ikäjakauma näkyi eri paikoissa selvästi. Koneladut tehdään mäkiseen maastoon, jotta nuorisolla ja keski-ikäisillä urhoilla olisi jännää mutkaisia mäkiä laskiessaan. Järvillä taas näkyy usein vanhuksia, joita mäet eivät enää kiinnosta, koska ne tarjoavat myös nivelmurtumia ja aivotärähdyksiä. Kovapohjaisia konelatuja järvillä on kuitenkin vain harvoin, nekin yleensä yksityisten kuntalaisten hyvää hyvyyttään ajamia. Voisi kuntakin lujien jäiden talvina vakavasti harkita järvilatujen kunnossapitoa, niin Ruoveinselälle, Pappilansalmeen kuin Emäpajuunkin, missä kaikissa on paljon hiihtäjiä. Hiihtäminen on vanhuksille parasta kuntoa ylläpitävää liikuntaa. Varttunut, mutta terve väestönosa, joka 20-30 vuotta maksaa eläkkeistään kunnallisveroa ja lopulta korkeassa iässä kuolee äkkiä pois pienin kustannuksin, ei voi olla tällaisen kunnan taloudelle kuin siunaukseksi.



Pekka Korhonen