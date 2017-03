Vähäluminen, mutta mahtavat jääkelit tarjoillut talvi alkaa olla takana. Kevät puskee räystäät liristen tulemaan, linnut herättelevät tärykalvojamme ja päivänvaloa tuntuu riittävän huikaisevan pitkään!

Myös yrittäjän silmin katseltuna on selviä kevään merkkejä ilmassa. Vapaa-ajan asukkaat ovat alkaneet talvea runsaslukuisempana ilmestyä katukuvaan. Minusta on pelkästään ilo joutua vähän jonottamaan kaupassa ja museon risteyksessä – siinä sattui yksi päivä edelleni viisi autoa, siis viisi! Monen yrittäjän mielestä myös entistä tiheämmin kilisevä kassakone on varmasti yhtä ihana keväinen ääni kuin puista kuuluva titityy. On huomionarvoista, että juuri vilkkaampien sesonkien ansiosta monia palveluita on tarjolla Kangasniemellä ympärivuotisesti. Yritykset luovat elinvoimaa kuntaan!



Meidänkin kahvilassamme on poikennut jo lukuisia mökkiläisiä ilmoittautumassa. On aina hauska nähdä tutut kasvot ja kuulla, mitä talven aikana on tapahtunut. Moni kertoilee kahvittelun lomassa myös kesän suunnitelmista. Luvassa on perhejuhlia, vapaa-ajan asunnon remonttia, laiturin uusimista, puiden kaatoa jne. Mökillä askarointi on monelle mukavaa vastapainoa arkiselle aherrukselle, mutta kannattaa muistaa, että ihan kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Kangasniemeltä löytyy lukuisia yrityksiä, joilta saa ammattilaisen apua puuhaan jos toiseenkin, asuupa täällä sitten vakituisemmin tai vapaa-aikana.

Hyvä tilaisuus tavata paikkakunnan yrittäjiä on kunnan ja Kangasniemen yrittäjien Kesänavaus -tapahtuma torilla, toukokuun ensimmäisenä lauantaina, siis jo muutaman viikon kuluttua. Siellä voi helposti tutustua palvelutarjontaan, hakea tietoa ja jättää vaikka tarjouspyyntöjä. Ulkopaikkakuntalaisten vapaa-ajan asukkaiden tarpeita kysellään myös kirjeitse sekä Kevätmessujen OmaMökki –osastolla. Tarjolla on hyviä palkintoja – kannattaa vastata!

Kangasniemi on pieni paikka, joten me yrittäjät tunnemme hyvin toisemme. Jos emme itse pysty jotain palvelua tarjoamaan, niin neuvomme mielellämme eteenpäin. Välillä tulee yllättäviäkin tilanteita eteen, kuten minulle yhdessä työvuorossa muutama viikko sitten. Ensin jäitä pitkin tupsahti asiakas, jonka lumikenkä oli hajonnut. Kahvilan varsin vaatimattomasta työkalupakista löytyi ihme kyllä sen verran vempeleitä, että saimme kengän kuntoon. Heti seuraava satunnainen kävijä kaipasi apua hammasproteesin huoltoon. Arvelin, että tästä ei taideta enää kahvilan kärkipihdeillä selvitä, joten etsiskelin asiaan paremmin vihkiytyneen yrityksen yhteystiedot. Molemmat asiakkaat poistuivat tyytyväisenä, itselle tuli hyvä mieli ja opinpa jotain uutta sekä lumikengistä että hammasproteeseista!

Aurinkoista ja vilkastuvaa kevään odotusta kaikille!

Nina Reinikainen

Kirjoittaja on Kangasniemen Yrittäjät ry:n puheenjohtaja