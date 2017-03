Ääntä käyttämään

Kuntavaalien ennakkoäänestys on alkanut. Vaaleissa ennakkoon voi äänestää kunnantalolla ja kyliä kiertävässä äänestysautossa. Ehdokkaita on 66 ja valtuustopaikkoja 27.

Edustuksellisuus kunnanvaltuustossa Kangasniemellä vain paranee vuosi vuodelta, sillä vaikka väkimäärä ja äänioikeutettujen määrä pienenevät, on valtuuston koko ennallaan.

Esimerkiksi, kun vuoden 1976 kunnallisvaaleissa Kangasniemellä oli 5869 äänioikeutettua, valittiin myös tuolloin 27 valtuutettua. Joten 1970-luvun lopun valtuustokaudella yhtä valtuutettua kohti oli tuolloin 217 äänioikeutettua. Äänioikeutettuja Kangasniemellä on näissä kuntavaaleissa 4725, joten yhtä valtuutettua kohti on tulevalla vaalikaudella 175 äänioikeutettua. Ja tokihan valtuutetut huolehtivat myös niiden kuntalaisten asemasta ja palveluista, jotka eivät ole äänioikeutettuja.

Edustuksellisessa demokratiassa kansa valitsee äänestämällä edustajat päättämään asioista puolestaan. Ja nyt edustuksellisuus on entistä kattavampaa Kangasniemellä, joten ääntään kannattaa käyttää.

Äänestäminen on tärkeää, sillä kukapa haluaisi, että valtuutetut valittaisiin esimerkiksi arpomalla äänioikeutettujen keskuudesta? Yhteisistä asioista päättämässä voisi olla melkoisen halutonta porukkaa.

Nyt on tarjolla runsaasti halukkaita, joten jokainen varmasti löytää ehdokkaan jota äänestää.

Vaikka kuinka toitotetaan, että kunnanvaltuutettujen valta hupenee, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestettäväksi, on kunnilla edelleen paljon kuntalaisille tärkeitä tehtäviä ja palveluita järjestettäväksi. Nämä tehtävät ja palvelut vaikuttavat suoraan tai välillisesti ihmisten arkeen.

Valtuusto on kunnan ylin päättävä elin, joka linjaa kunnan tulevaisuuden kehityskulkuja ja päättää konkreettisestikin palveluiden järjestämisestä. Uudet valtuutetut saavat ensitöikseen pohdittavakseen kunnan uuden strategian, jota istuva valtuusto pohjusti viime viikon valtuustoseminaarissa.

Kuntastrategioilla on tapana hautautua unholaan. Kuinka moni tuntee Kangasniemen nykyisen kuntastrategian? Kuntien strategioiden tunnettuutta tutkineen valmennusyritys Kissconsulting Oy:n toimitusjohtaja Maarika Mauryn mukaan työntekijöiden tuntemus strategioista julkisissa organisaatioissa on hukassa peräti 98 prosentilla työntekijöistä. Myös päättäjä- ja johtotasolla oli haasteita. Tutkijan mukaan johdonmukaisesti töitä tehden myös kuntaorganisaatioissa saadaan viesti perille. Hänen mukaansa se kuitenkin vaatii paikoin uusia rohkeita avauksia lähteä tekemään asioita uudella tavalla.

Mutta ennen kuin strategian tekemiseen päästään, on äänestettävä ne tekijät. Mitä vankemman pohjan valtuutetut saavat vaaleissa valinnalleen, sitä paremmin voi edustuksellinen demokratia. Joten käytetään äänioikeuttamme ja äänestetään kuntavaaleissa.

Riikka Klemola

Toimittaja

riikka.klemola@kangasniemen-kunnallislehti.fi