Vastaus Matti Tolvasen kirjoitukseen Keitä kirkossa voi vihkiä?

Emme voi valita, tai määrittää, synnymmekö poikina tai tyttöinä, emme myöskään minkälaiseen perheeseen synnymme.

Luoja tai itseni käyttämä Ylätuvan Ukko on sen päättänyt jo ennakkoon.

En tunne kirkon lakeja tai uskomuksia, niinkuin en tunne kaikkia Suomen lakeja tai säädöksiä. Siitä huolimatta koen ihmisoikeuksia loukattavan kun kirkko kieltäytyy vihkimästä homopareja.

Ylätuvan Ukko on myös luonut kaikessa suuruudessaan, homot, lesbot ja transsukupuoliset. He ovat intersukupuolisia. Kirkko julistaa rakkautta, anteeksiantoa, suvaitsevaisuutta ja toivottaa kaikki tervetulleiksi. Miksi kirkko kieltää rakkauden joka on suurin voima maailmassa, voima joka voi siirtää vaikka vuoria, kirkon opin mukaan.

Mielestäni kirkon tulisi hyväksyä ihmiset sellaisina kuin ovat, antaa tukensa ja siunauksensa rakkaudelle, ei sen kieltäminen ole kirkon päätettävissä.

Jos kaksi ihmistä rakastaa toisiaan niin vahvasti, että ovat valmiit sen julkisesti esiintuomaan ja valalla kirkossa julistaa, miksi se tulisi kieltää?

Maailman suurimpia voimia ovat mielestäni rakkaus, anteeksianto, hyväksyminen, tasaarvo ja oikeudenmukaisuus, miksi kirkko kieltää nämä arvot?

Olen uuden translain kannattaja, jonka ovat eduskunnassa ”torpanneet” ensin kokoomus & kristilliset ja nykyisin kristilliset ja perussuomalaiset. Ei ole keneltäkään pois, jos laki hyväksytään, ainoa asia joka toteutuu on mielestäni syrjittyjen ja kiusattujen transihmisten aseman parantaminen.

Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni.

Paula Kuitunen

Perussuomalaisten

paikallisyhdistyksen pj,

Perussuomalaisten

kunnallisvaaliehdokas