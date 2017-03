Jalka jarrulta! Yhdessä kunta kuntoon!

Kangasniemen kehittämiseen on kuulunut keskusta-alueeseen, toriin ja matkailuun painottuvia toimia. Matkailu ja matkailijat tuovat mukavasti kuntaan eloa ja eurojakin, mutta tarvitsemme myös vakituisia asukkaita! Elinvoimaisuuden säilyttämiseen tarvitsemme yhteistyötä ja ennakkoluulottomia ajatuksia. Esimerkiksi vaalien jälkeen aloittavassa kehittämisjaostossa (aiemmin elinkeinolautakunta), voisi olla edustus Kyläparlamentista, jonka kautta kylien vanhvuudet ja mahdollisuudet tulisivat paremmin edustetuiksi, osaksi kunnan menestystekijöitä.

Palvelut tulee toteuttaa kuntalaisten tarpeiden mukaisesti. Kangasniemen nykyinen ja ennustettu ikärakenne huomioiden, on tärkeää huolehtia riittävistä lähipalveluista, mahdollisuudesta henkilökohtaiseen asioiminen. Ikääntyvä väestö tarvitsee muutakin palvelua kuin sähköisen asioinnin. Palvelutarpeeseen vastaaminen luo myös niitä kaivattuja työpaikkoja ja luo edellytyksiä elinvoimaiselle kunnalle. Maakuntauudistuksessa kunnanhallinnon rooli on toimia kuntalaisten etujen puolustajana! Yhdessä ja yhteisillä linjauksilla pystymme parhaiten vaikuttamaan kotikunnan parhaaksi.

Toimiva kunta tarvitsee kaikenikäisiä asukkaita ja mielestäni nuorten edustus heitä koskevissa asioissa esimerkiksi sivistys-ja hyvinvointilautakunnassa olisi tärkeää. Voisiko nuorisovaltuustolta kysyä lausuntoja nuoria koskevista asioista? Tai ottaa nuorten edustajia soveltuvilta osin mukaan työstämään lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa?

Lukion markkinointiin on edelleenkin panostettava ja etsittävä aktiivisesti ratkaisuja, jotta se säilyy kunnassamme. Lukion markkinointistrategian osa voisi olla yläkoulussa saatu hyvä kokemus opiskeluajalta, jotta nuori mahdollisesti jatkaisi opintojaan oman kunnan lukiossa. Yläkoululaiset ovat kertoneet arvostavansa sellaista kotikuntaa, joka tarjoaa riittävät valmiudet jatko-opinnoille. Siihen vaikuttaa oleellisesti asianmukaiset opiskeluvälineet. Sähköinen materiaali ei toimi kaikissa kuntamme osissa edelleenkään riittävän hyvin, eikä kaikkien välineiden hankintaa kodeilta voi maksuttomassa perusopetuksessa edellyttääkään.

Pääluottamusmies Rautiainen pohtii sote-palvelujen tuottamista (KL 2.3.2017) ja nostaa esille käyttäjien tarpeiden huomioimisen, tuloksellisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin. Hän viittaa tekstissään hoivapalveluiden järjestämiseen ja mahdollisesti niihin liittyvien uusien toimitilojen rakentamiseen. Niin tila-asiat, mutta myös palvelujen tuottamiseen liittyvät asiat ovat olleet sote- ja maakunta-agendassa esillä, niin meillä kuin valtakunnallisestikin. Kuntamme ostaa Essotelta palveluja miljoonilla euroilla, joten mielestäni ei ole ihan yhdentekevää millaisessa ympäristössä niitä rahoja käytetään ja tehtäviä hoidetaan.

Esimerkiksi entistä vanhainkodin kiinteistöä on remontoitu kunnan toimesta useita eri kertoja, käyttäen siihen satoja tuhansia euroja. Nykyisellään tuo kiinteistö ei nähdäkseni vastaa kaikilta osin käyttäjien tarpeita ja epäkäytännöllisessä, sokkeloisessa talossa Rautiaisen mainitsema tuloksellisuuskin on vaikeasti toteutettavissa. Mielestäni tila- ja tuottajakysymyksissä on mentävä ensisijaisesti kuntalaisen tarve ja hyvinvointi edellä. Kyse on ennenkaikkea hoivattavien ja hoitajien oikeudesta toimivaan ja sisäilmaltaan terveelliseen tilaan.

Avoin keskustelu ja eri vaihtoehtojen pohtiminen kuuluu reiluun päätöksentekoon. Kuntalaisia ei tule etäännyttää käsilläolevista asioista, jos tavoite on pitää kunta elävänä.

Tiina Väisänen

Kolmen kouluikäisen lapsen äiti,

sairaanhoitaja,

kuntavaaliehdokas, sd.