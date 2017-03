Maaseutu houkuttelee aarteillaan

Mikä on Kangasniemen tulevaisuus. Kunnassamme lähes viisi vuotta asuneena koen edelleen olevani ”tuore” kuntalainen ja olen edelleen hyvin innoissani kaikesta siitä, mitä täällä koen päivittäin.

Monimuotoinen luontomme, valosaastettomuus ja upeat kirkkaat tähtitaivaat ja kuutamot pitävät mieleni kirkkaana ja jalkani maassa. Luonnon hyvinvointivaikutuksia on monia ja olen entisenä kaupunkilaisena erittäin onnellinen, että tie toi minut juuri tänne. En ole elämässäni koskaan voinut näin hyvin ja tiedän, että siitä suurin kiitos kuuluu upealle ympäristölle.

Kangasniemellä on myös ainutlaatuista yhteisöllisyyttä. Nuorempana asuessani Italiassa ihastelin aina pienten kylien yhteisöllistä tunnelmaa ja olen sen jälkeen kaivannut sitä elämääni. Tuo kaipaamani löytyi täältä, omalta Koittilan kylältäni mutta sen lisäksi myös muilta kyliltä ja koko kunnasta. Täällä on paljon ihmisiä, jotka tekevät vapaaehtoisesti hyvää yhteisölleen. On ollut upeaa päästä myös itse ruohonjuuritasolla tuomaan hyviä asioita ihmisten arkeen eri yhdistysten kautta. Raha ei ratkaise.

Tulevaisuudessa nämä kaksi asiaa: luonto ja yhteisöllisyys tulevat olemaan valttikortteja. Ne ovat asioita, joita ei rahalla saa. Ne ovat monen ihmisen unelma. Maaseutumme pitääkin sisällään suuria aarteita, joista monet kaupunkilaiset vain haaveilevat.

Meidän tehtävämme täällä Kangasniemellä on vaalia aarteitamme ja tuoda ne näkyviksi myös ulospäin. Tehtävämme on markkinoida kuntaamme ja huolehtia, että näiden aarteiden äärellä ihmiset voivat asua ja elää hyvää arkea. Meidän tulee huolehtia arjen palveluista, joista Soten jälkeen kunnan hoidettavina ovat pääasiassa koulutus ja varhaiskasvatus.

Profiloidutaan lapsiystävälliseksi kunnaksi. Huolehditaan, että meidän luonnonläheiset kyläkoulumme eli koko yhteisön hyvinvointikeskukset säilyvät, silloin myös lapsiperheiden on mahdollista asua tulevaisuudessakin haja-asutusalueilla. Kannustetaan yrittäjiä niin taajamassa kuin haja-asutusalueella. On tärkeää, että meillä on monipuolista yritystoimintaa – myös maataloutta.

Huolehditaan toisistamme. Tehdään päätöksiä inhimillisyys edellä ja tuodaan myös päätöksentekoon yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ne lisäävät luottamusta ja tuovat parhaan lopputuloksen ihan kaikessa.

Annetaan Kangasniemelle mahdollisuus, jonka tämä upea kunta ansaitsee. Ollaan ylpeitä siitä mitä olemme – meillä on valoisa tulevaisuus jos niin haluamme. Päätös on sinun!

Maisa Juntunen

Kahden pienen lapsen äiti, yhdistysaktiivi, maatalousyrittäjä & luomuviljelijä Ollinahon maitotilalla, FM,

Kuntavaaliehdokas, (Vihr.)