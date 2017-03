Johanna Luukkonen kärkiehdokkaiden joukossa

Kangasniemen kunnanjohtaja Johanna Luukkonen on niiden kärkiehdokkaiden joukossa, joista Laitilan kaupunki valitsee uuden johtajansa. Luukkosen lisäksi Laitilan päättäjät valitsivat soveltuvuusarviointiin Susanna Sarvanto-Hohtarin ja Antti Kuuselan.

Sarvanto-Hohtari on Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen hallintopäällikkö, Kuusela Kuuma-seudun yhteistyöjohtaja. Kuuma- kuntiin kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Laitilan nykyinen kaupunginjohtaja Jukka Alkio jää eläkkeelle syksyllä. Helmikuun alkupuolen ensimmäisellä hakukierroksella virkaan ilmaantui hakijoita 11. Reilun parin viikon jatkohaku toi viisi uutta hakijaa. Johanna Luukkonen ei hakenut virkaa, mutta hän antoi siihen suostumuksensa.

Laitilassa tavoitteena on, että uusi johtaja voitaisiin valita 3. huhtikuuta pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.