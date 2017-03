Aleksi Kiuru ammattitaidon Taitaja-SM-finaaliin

Kangasniemeläinen Aleksi Kiuru kisaa Suomi 100 -juhlavuoden Taitaja-finaalissa metsäkoneenkäytön lajissa. Hän pääsi semifinaaleista jatkoon loppukilpailuihin Helsinkiin.

Aleksi opiskelee metsäkoneenkuljettajaksi Etelä-Savon ammattiopisto Esedulla Pieksämäellä. Hän lähti mukaan Taitaja-kilpailutoimintaan, koska hänestä on mukava päästä testaamaan omia taitojaan tosimielellä.

Aleksi Kiuru on ollut metsähommissa mukana jo pienestä pitäen. Hän on metsämies jo kolmannessa polvessa, sillä Aleksin isoisällä on metsäalan yritys, jossa nuori mies on tehnyt töitä jo useamman vuoden. Myös hänen isänsä on työskennellyt metsäalalla.

Taitaja2017 Helsinki on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ammatillisen koulutuksen päätapahtuma. Se järjestetään 15.−18.5. Helsingin Messukeskuksessa.

Kilpailijoita on mukana yli viisisataa ja mestaruuksia ratkotaan yli viidelläkymmenellä eri ammattialalla.

