Kuntavaalipaneeli tÃ¤nÃ¤Ã¤n: Tule kuulemaan mitÃ¤ ehdokkaat ajattelevat

Paikalliset vaaliteemat ovat esillä ensi sunnuntaina Kangasniemi-salissa järjestettävässä vaalipaneelissa. Paneelissa ovat mukana keskustasta Marjaana Sävilammi ja Matti Tulla, kokoomuksesta Simo Hokkanen ja Rauni Pietarinen, kristillisdemokraateista Sirpa Söderström, perussuomalaisista Kari Synberg, sosiaalidemokraateista Jani Savolainen ja Tiina Väisänen sekä vihreistä Maisa Juntunen ja Petra Laitinen.

Paneelin tavoitteena on virittää kuntalaisia vaalitunnelmiin.

– Meillä paneelin järjestäjillä ja puolueilla on tässä yhteinen intressi. Tavoitteena on haastaa kuntalaiset keskustelemaan Kangasniemen tulevasta suunnasta ja samalla aktivoida väkeä niin, että kevään vaaleissa äänestysprosentti nousee komeisiin lukemiin, kommentoi Kangasniemen Kunnallislehden päätoimittaja Timo Ruotsalainen.

Kuivin suin on politiikkaa paha puhua. Siksipä tilaisuus alkaa kunnantalon aulassa kahvitarjoilulla klo 17. Varsinainen paneelikeskustelu käynnistyy Kangasniemiä-salissa klo 17.30.

Paneelin järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Kunnallislehti ja Kangasniemen kyläparlamentti.

Kuntavaalipaneeli Kangasniemi-salissa sunnuntaina 19.3. klo 17 alkaen. Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.