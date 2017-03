Osuuspankin hallituksen ero yllÃ¤tti

Helmikuun alussa Kangasniemen osuuspankin hallintoneuvosto joutui istumaan tavanomaista pitemmän kokoussession, kun pankille piti yllättäen valita uusi hallitus. Hallituksen puheenjohtaja Arto Karila ja kolme muuta hallituksen luottamushenkilöjäsentä päättivät jättää paikkansa.

Eronneen hallituksen tilalle nimitettiin pikaisesti uusi, jossa ovat mukana Seppo Laitinen (pj.), Leena Sippo (vpj.), Veijo Suuronen ja Seppo Lappalainen. Hallitusta tullaan lisäksi täydentämään lähiaikoina.

Eroamisen taustoja Karila ei halua lähteä julkisuudessa syvällisemmin avaamaan. Hän myöntää, että taustalla on näkemyseroja, mutta korostaa, että ne eivät suoraan liity Etelä-Savon pankkifuusioon, josta Kangasniemi jäi ulkopuolelle. Viime viikolla Haukivuoren, Heinäveden, Hirvensalmen, Kerimäen, Rantasalmen ja Sulkavan osuuspankit kertoivat fuusioituvansa Suur-Savon osuuspankkiin.

– Pankkimaailma elää muutoksen aikoja. Kangasniemelläkin on jo pitkään pohdittu tulevia vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja on ollut useampia, joissa kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa, kertoo Karila.

– Näkemyserot näissä pohdinnoissa liittyvät lähinnä itse prosessiin ja etenemistapaan, ei niinkään yhteistyövaihtoehtoihin. Toimintatavat olivat sen verran ristiriitaisia, että en voinut katsoa jatkavani puheenjohtajana.

Myös toimitusjohtaja Leo Pakkanen sanoo, että hallituksen eroon ei liittynyt suurta draamaa.

– Kyse taisi olla enemmän käsittely- ja menettelytavoista, joihin joku reagoi ja sitten muut hallituksen jäsenet lähtivät solidaarisuussyistä mukaan.

Pakkasen mukaan Kangasniemi jäi Etelä-Savon pankkifuusiosta pois jo varhaisessa vaiheessa.

– Kangasniemen osuuspankki haluaa pitää kiinni perusarvoistaan, paikallisuudesta, palvelusta ja omasta asiantuntemuksesta. Kun pankki on toiminut jo 109 vuotta ja kerännyt paikallisesti yli 40 miljoonaa omia pääomia, on selvää, että oman paikkakunnan hyvinvointi on tärkeällä sijalla. Haluan, että omat varamme säilyvät omalla paikkakunnalla ja hyödyttävät tätä paikkakuntaa, sanoo Pakkanen.

Kangasniemen osuuspankki on Kunnallislehden saamien tietojen mukaan jo pitkään katsellut yhteistyömahdollisuuksia. Varmoissa kyläpuheissa pankkia on liitetty koivunlehtiryhmään, Etelä-Savon maakuntapankkiin ja myös Keski-Suomen osuuspankkiin.

Pankkimaailmaa hyvin tuntevan lähteen mukaan pankin uusi hallitus jatkaa erilaisten yhteistyönäkymien pohdintaa, joka edelliseltä hallitukselta jäi kesken.

– Arvelen, että pankin suunnalta kuullaan aikeista uutisia vielä tämän kevään aikana.