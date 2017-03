Kotini on linnani

Viikon puheenaihe Kangasniemellä oli ympäri pitäjää eri asuntoja kierrellyt hiippari. Tämä ”mieshenkilö” (hirveä poliisitermi) oli käynyt kokeilemassa asuntojen ovia ja joissakin tapauksissa päässyt sisälle lukitsemattomiin asuntoihin. Ainakin yksi kadonnut pankkikortti on kirjautunut poliisin tietoon.

Onneksi moni oli saanut auton rekisterinumeron talteen ja pikku hiljaa ollaan kasattu kuvaa, missä kaikkialla henkilö on liikkunut. Joissain paikoissa miehellä on havaintojen mukaan jopa entisyyttä. Sen verran voidaan valottaa, että aina auton rekisteriin merkitty omistaja/haltija ole välttämättä autoa käyttänyt taho.

Nyt kun nimi on varmistunut, loppu onkin sitten raakaa poliisin tutkintatyötä. Sitä, jota poliisisarjoissa ei koskaan näytetä. Televisiossa homma on valmis, kun epäillyn syyllisyydelle on näyttöä. Tosielämässä kuulustelut ja muu esitutkintapöytäkirjan kasaaminen vie aikaa. Aikanaan sitten oikeusasteet ottavat asiaan kantaa. Kriminaalipolitiikkaan ja rangaistusten mittaamiseen poliisi ei ota kantaa. Vaikka yksityishenkilönä haluaisikin.

Jälleen kerran olen ylpeä paikkkakunnan silmistä ja korvista. Niin moni on tehnyt havaintoja ja välittänyt ne poliisille. Rekisterinumerokin on äkkiä unohtuva asia, ellei sitä kirjoita muistiin tai ota siitä kuvaa. Ja varsinkin stressin alla ei numero tartu millään mieleen.

Tottakai kotiin tunkeutujan voi ottaa verekseltään kiinni ja luovuttaa poliisille. Se kuuluu yleisen kiinnitotto-oikeuden piiriin. Mutta voimakeinojen käytössä kannattaa olla varovaisen tarkka. Vastarinnan saa siis murtaa perusteltuja ja lievintä mahdollista voimakeinoa käyttäen. Mutta ”isän kädestä” rangaistusta ei kannata edes miettiä. Rankaiseminen kuuluu siis yhteiskunnan tehtäviin. Joskus on vaikea malttaa mielensä.

Toisaalta haluan kerrata yhteydenottotavat poliisille. Jos kansalainen miettii, että poliisin on TÄNÄÄN tehtävä asialle jotain tai tiedettävä tapaus, on oikea numero vain ja ainoastaan 112. Sitä ei kannata arkailla, jos tulee tunne, että soitanpa sinne.

Jos asia voi odottaa yön yli, välitetään tieto muulla tavalla. Mikkelin poliisiaseman virka-aikainen palvelupäivystys on 0295 415469. Sinne joutuu joskus jonottamaan. Sille emme tällä hetkellä mahda mitään. Toinen vaihtoehto on sanella tietonsa vihjepuhelimeen 0295 415232. Sen viestit puretaan joka päivä.

Vihjeitä voi laittaa myös vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi sähköpostin kautta. Selkeästi itseään koskeva rikosilmoitus voidaan laittaa vireille www.poliisi.fi kautta. Etusivulta valitaan sähköinen rikosilmoitus. Siihen tarvitaan pankkitunnukset vain ja ainoastaan henkilön tunnistautumista varten. Tilitietoja ei siirry poliisille.

Mutta lopuksi muistetaan, että tällainen väkivallatonkin tunkeutuminen avoimista ovista on erittäin harvinaista. Eikä sitä kannata jäädä pelkäämään.