Attendo lupaa monta hyvÃ¤Ã¤

Kunnallislehden yleisönosastossa on viime viikkoina kirjoitettu ahkerasti Kangasniemen kunnan johdon ja terveyspalveluja tuottavan Attendo Oy:n käymistä neuvotteluista. Neuvottelujen tarkka sisältö ei ole tiedossa, koska osapuolet ovat luvanneet olla paljastamatta niitä tässä vaiheessa. Kyse on kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen, tai osan niistä, siirtämisestä yksityisen terveyspalveluyhtiön hoidettavaksi.

Attendo on yksi alan toimijoista ja neuvottelee aktiivisesti toiminnan laajentamisesta usean kunnan kanssa. Parhaillaan Attendo rakennuttaa esimerkiksi Mäntyharjussa ikäihmisten palvelukotia, johon tulee 41 paikkaa. Suunnitteilla on myös 16-paikkainen mielenterveyskuntoutujien hoivakoti, jonka hanke tosin on pysähdyksissä tonttinaapureiden valituksen vuoksi. Viime vuoden lopulla Joutsassa vahvistettiin palvelukotihankkeen käynnistyminen.

Hankkeet etenevät pitkälti samalla kaavalla. Yritys ja kunta käyvät alustavat neuvottelut, joista ei hiiskuta. Kun kuvio alkaa selkeytyä, Attendo tiedottaa julkisuudessa aikeistaan rakentaa paikkakunnalle.

Mäntyharjussa yhtiön tiedote rakentamisesta yllätti kunnan, jonka omat tonttineuvottelut olivat pahasti vielä kesken. Pakkorakoon joutuneelle kunnalle tuli kiire löytää keskustan parhaalta rakennuspaikalta yritykselle kelpaava tontti, kun valtuusto tyssäsi ensimmäisen vaihtoehdon oston liian kalliina.

Ei olisi ihme, jos tontista syntyy kova vääntö myös Kangasniemellä.

Kangasniemellä on hyvään kuntoon saneerattu ja toimiva hyvinvointi- eli terveyskeskus. Sen sijaan palveluasuntoja on paikkakunnalle toivottu pitkään lisää.

Mäntyharjussa Attendon ja sen perässä paikkakunnalle rientäneen Esperin palvelukodit poistavat vanhusten palveluasuntoihin olleen jonon – sillä varauksella, että vanhuksilla on riittävästi halua ja varoja asettua yksityiseen palvelukotiin. Palveluilla on aina hintalappunsa.

Kuntaa hanke houkutteli myös siksi, että palvelukodin luvataan valmistuttuaan työllistävän 30 työntekijää ja sijaiset päälle. Se on suuri määrä työpaikkoja.

Attendo on Ruotsissa perustettu sosiaali- ja terveyspalveluita tuottava yritys, jota on arvosteltu ulkomaisesta omistuksesta ja veroparatiisiyhteyksistä. Ison ketjun tuloa pelätään usein siksi, että se syö paikkakunnalla jo toimivien alan yritysten toimintamahdollisuuksia. Myös Kangasniemen hankkeen ajoitusta on ihmetelty, onhan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä Essote juuri aloittanut toimintansa.