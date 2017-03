Vanhaa yläkoulua puretaan matalaksi

Vanhan Kankaisten koulun purku-urakka on edennyt jo yli puoli väliin ja siihen pisteeseen, että nyt seiniä laitetaan matalaksi. Purku-urakka alkoi tammikuussa sisäpurkutöillä. Nyt rakennusta puretaan konevoimin. Purku-urakkaa tekee rakennusliike U. Lipsanen.

Purettavaa riittää noin 3500 neliömetrin verran ja purkujätettä kertyy melkoisesti.

– Suurin osa purkujätteestä voidaan kierrättää, kertoo rakennusmestari Mikko Manninen Kangasniemen kunnasta.

Purku-urakan on määrä olla ohi ja vanhan koulun matalana tämän kuun lopussa. Sen jälkeen tontilla alkavat maanrakennustyöt.

– Työmaaliikennettä tulee alueella olemaan kesäkuun loppuun asti, Manninen kertoo ja kehottaa alueella liikkuvia varovaisuuteen.

Purku-urakkaan kunta on varannut tälle vuodelle 450 000 euroa.

Vanhaa Kankaisten koulua riivasivat vuosia sisäilmaongelmat ja rakennusta yritettiin remontoida useaan otteeseen huonolla menestyksellä. Kangasniemelle päätettiin rakentaa uusi yläkoulu ja purkaa vanha. Uusi yläkoulu otettiin käyttöön vuoden vaihteessa.

