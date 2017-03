Kangasniemen kasvun avaimet

Kangasniemellä pohditaan kasvun ja kuihtumisen vaihtoehtoja. Nyt on tälle korkea aika. Väestö vanhenee ja supistuu. Uusia työpaikkoja ei juuri synny, ja vain niiden kautta kunnan kasvu ja vaurastuminen on mahdollista.

Se aika on mennyt pysyvästi ohi, jolloin yrityksiä saatiin kunnan lainojen, takauksien ja lähes ilmaisten teollisuushallien avulla. Tämän kieltää nykylainsäädäntökin. Yksinkertaisesti, liikkuvia yrityksiä ei enää ole olemassa.

Mitä siis pitäisi tehdä? Toimivin keino on olemassa olevien yritysten kasvuhalukkuuden, kasvudraivin ja kasvuosaamisen selvittäminen. Tämä on elinkeinoasiamiehen Tärkein Tehtävä! Hänen on mentävä yrityksiin keskustelemaan ja tiedollisesti auttamaan kasvuhalukkaita yrityksiä! Kasvu ei tule itsestään. Jos kasvudraivia ei ole, on paras jatkaa toisessa yrityksessä. On sanottava suoraan, että kasvuinvestointien, tuotekehityksen ja markkinoinnin tuki on haettava kokonaan muista lähteistä kuin kunnan kassasta.

Kuntaan olisi saatava muutamia kasvavia ja työllistäviä yrityksiä nyky-yrityskannan piiristä. Muuttavia yrityksiä on aika turha kalastella.

Matkailu kehittyy lähinnä kesämökkikannan myötä. On kuitenkin muistettava, että vain harvat haluavat vuokrata mökkiään ja mökkien ympärivuotinen käyttö on vähänlaista, joten mökkiläisten kysyntä kauppaan ja palveluihin rajoittuu pääosin runsaaseen puoleentoista kuukauteen. Matkailuhotellille olisi löydettävä jokin muu liikeidea kuin majoituskäyttö.

Kaiken kaikkiaan kasvua on haettava teollisten yritysten kasvusta ja menestyksestä, josta toki kunnassa on yksi Hieno Näyttö 40 maahan vievästä menestyvästä yrityksestä. Sellaisia pitäisi saada kasvamaan muutama lisää, niin kunnan kasvu ja tulevaisuus olisi turvattu! Odotan elinkeinoasiamiehen käynnistävän kasvukeskusteluja yritysten kanssa mahdollisimman pian!

Kangasniemen kasvukäännettä toivoen!

Paavo S. Vepsä

Keskuskauppakamarin

ent. elinkeinojohtaja

Espoo