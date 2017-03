Sankaritaulut kiinnitetään muistomerkin kivipaasiin

Kaikkien Kangasniemelle haudattujen ja siunattujen sankarivainajien nimet kokoava sankaritaulu toteutuu Suomi 100 -juhlavuoden aikana. Muistomerkistä on valmistunut piirrosluonnos, ja keräys hankkeen rahoittamiseksi alkaa 9. maaliskuuta.

Muistomerkkiin tulee kahdeksan metallista taulua, joihin merkitään 340 kangasniemeläisen sankarivainajan nimet. Nimet kirjoitetaan ruostumattomasta teräksestä valmistettavaan tauluun lasermerkkauksella.

Muistomerkki koostuu noin kahden metrin korkuisista kivipaasista, joita sankaritaulut kiertävät.

Muistomerkki pystytetään näkyvälle ja helposti lähestyttävälle paikalle kirkkopuistoon kunnantaloa vastapäätä. Sijainti on lähellä sankarihautoja.– Sankaritaulu ei korvaa Sankaripatsasta, vaan täydentää sankarihautausmaata, kertoo muistomerkkitoimikunnan puheenjohtaja Pekka Leskinen.

Sankaritaulujen valmistamisesta on pyydetty tarjoukset. Tarkoitus on, että muistomerkin rakennustyöt tehtäisiin ensi kesän aikana.

– Muistomerkki vihitään jatkosodan päättymispäivänä 19. syyskuuta, Leskinen sanoo.

Tietojen halutaan tulevan uuteen sankaritauluun oikein. Kaatuneista kirjataan sotilasarvo, nimi, joukko-osasto, syntymäaika, kuolinaika ja -paikka.

– Kaatuneiden tiedot ovat, oikeellisuuden varmistamiseksi, omaisten tarkistettavina kirjastossa sekä kunnan ja seurakunnan nettisivuilla huhtikuun 15. päivään mennessä, muistomerkkitoimikunnan sihteeri Martti Luukka kertoo.

