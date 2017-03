KaPa taisteli tiensä lohkon finaaliin

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue kukisti eilen LL-89:n Lapinlahdella pelatussa kolmannessa välieräottelussa lukemin 1-2 (0-1, 1-1, 0-0) ja passitti illan isännät kesäloman viettoon. Ensimmäisen kiinnityksen II-divisioonan Savo-Karjalan lohkon loppuottelupaikkaan KaPa nappasi viime viikon keskiviikkona. Toista haettiin lauantaina Tehomet Areenalla pelatussa kotiottelussa, joka päättyi kuitenkin LL-89:n voittoon luvuin 3-9 (1-3, 1-4, 1-2).

– Lauantain pelissä lataus meni meillä kaikilla ehkä hieman yli. Joukkue oli valmentajista pelaajiin hivenen kipsissä ja ottelun tärkeys sai aikaan pienen puristamisen sekä pakottamisen, KaPan valmentaja Juho Manninen kertoo.

Manninen toteaa lapinlahtelaisten tulleen lauantain peliin todella kovaa ja onnistuneen kaikessa.

– Vastustaja oli lauantain pelissä parempi ja sillä selvä.

KaPan maalit syntyivät 250-päisen, hurjaan kannustukseen intoutuneen kotiyleisön edessä Elmeri Linneran, Ville Remeksen ja Jerry Kenakkalan toimesta.

Sunnuntaina Lapinlahdelle matkasi rentoutta ja hyväntuulisuutta uhkunut KaPa.

– Peliin lähdettäessä joukkue oli oikeanlaisessa henkisessä tilassa heti aamusta asti. Lähdimme aidosti ja oikeasti uskomaan itseemme ja uskalsimme edelleen tavoitella rohkeasti yhteisiä tavoitteita, Manninen taustoittaa ja kertoo joukkueen pelanneen todella rohkeasti ja ennakkoluulottomasti koko ottelun ajan.

KaPa vei ensimmäisen erän luvuin 0-1, maalin teki Henri Ryynänen alivoimalla. Toisen erän puolivälin jälkeen LL-89 tasoitti lukemat, mutta vain muutaman minuutin kuluttua KaPa kiri jälleen johtoon Ville Laakkosen maalilla.

Kolmas erä ei tuottanut osumia kummallekaan osapuolelle ja KaPa pääsi nauttimaan kauden tähän mennessä makeimmasta voitosta.

– Jokainen oli tullut jättämään kaiken jäälle. Kun joukkue on aidosti valmis tekemään kaikkensa yhdessä, on sellaista joukkuetta vaikea voittaa, Manninen sanailee.

Valmentaja kertoo olevansa tyytyväinen koko porukan suoritukseen Lapinlahdella, mutta erityismaininnat häneltä saavat Pekka Lahikaisen vakuuttava maalivahtityöskentely sekä KaPan puolustajat.

– Esiin täytyy nostaa heidän työmäärä ja suoritus, koska pelikieltojen ja loukkaantumisten vuoksi menimme kappalemäärällisesti aika kapealla puolustajistolla.

KaPa-51 edustusjoukkueessa katseet on jo suunnattu tuleviin finaalikamppailuihin.

– Mitään ei olla saavutettu eikä voitettu vielä. Matka on kesken ja kauden kovimmat pelit edessä. Edelleen pitää pystyä parantamaan ja tähänastinen suorittaminen ei tule riittämään tällä viikolla. Jokaisen on pystyttävä kaivamaan vielä lisää itsestään joukkueelle ja pelille. Tapahtuma kerrallaan eteenpäin, Manninen sanoo.

KaPan finaalivastustaja on lappeenrantalainen PEPO, joka kukisti välierissä Warkiksen voitoin 2-0. Ensimmäinen loppuottelu pelataan keskiviikkona 8.3. Lappeenrannassa ja toisen kerran joukkueet kohtaavat lauantaina 11.3. Tehomet Areenalla. Mikäli voitot ovat kahden ottelun jälkeen tasan, pelataan kolmas finaalipeli sunnuntaina 12.3. Lappeenrannassa.