Kansis-keskuksessa asioiville suunnitellaan lisää parkkitilaa

Kansis-keskuksen pysäköinti puhuttaa paikkakunnalla.

Koulun pysäköintipaikkoja kunta rakentaa alapihalle, sen jälkeen, kun vanha Kankaisten koulu on purettu.

Kansis-keskuksessa asioiville on suunnitteilla lisää parkkitilaa Kankaistentien varteen. Kunnassa onkin parhaillaan käynnissä katusuunnitelman laadinta Kankaistentien koulukeskuksen alueelle. Tien saneerausta on suunniteltu tehtäväksi ensi kesänä määrärahojen puitteissa.

Siihen asti alueella on käytössä tilapäiset pysäköintijäjestelyt ja alueella saa tällä hetkellä pysäköidä liikennemerkkien osoittamalla tavalla.