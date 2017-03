Lukijoilta: Talvikunnossapidon laatu on huonontunut

Lunta tulee niin kuin talvella kuuluukin. Tätä kommenttia kirjoittaessani on viime yöstä lähtien satanut puoleen päivään saakka. Edelleen on jalkakäytävät ja kokoojakadut keskustan alueella hoitamatta.Puolisoni aikoi lähteä lastenvaunujen kanssa liikenteeseen, mutta totesi sen mahdottomaksi. Onneksi oli auto käytettävissä, jolla pääsi hoitamaan asiansa.

Tämä huomio ei ole ensimmäinen, kävelen mielelläni keskustan alueella. Tuntuu, että on ulkonaliikkumiskielto huonon sään vallitessa. Toisin sanoen katukunnossapidon laatu on heikentynyt vuosi vuodelta siitä lähtien, kun luovuttiin kunnan tuottamasta ”aurapäivystys”-palvelusta. Silloinhan oli selkeä lumiraja (cm-määrä), jonka seurauksena kunnan kuorma-auton varallaolija ilmoitti muille kunnossapidon osapuolille liikkeellelähdöstä. Oli yö tai päivä. Ja aamulla oli tiet upeassa kunnossa.

Tämän säästämispaineen ollessa kovaa kaikissa hallintokunnissa, ei mielestäni pidä kuitenkaan lähteä näistä peruspalveluun kuuluvissa toiminnoissa säästämään ja ulkoistamaan niitä.

Osassa kuntiahan on palautettu takaisin palveluita, joita yksityistämisen myötä ei ole halvemmaksi ja laadukkaammaksi osoitettu. Miten meillä?

JK. Kotimatkalla klo 16 jälkeen ei edes Kalliolantien koulun ja päiväkodin jalkakäytäviä ollut hoidettu. Masentavaa katsoa pienten ihmisten tarpomista ja kompurointia.